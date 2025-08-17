Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një burrë po lufton për jetën pasi u përplas nga një makinë në Tiranë
Transmetuar më 17-08-2025, 12:31

Tiranë – 19-vjeçari humb kontrollin e automjetit dhe përplas motorin: një 53-vjeçar në spital

Forcat e Policisë Rrugore në Tiranë kanë ndaluar shtetasin A. V., 19 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një motomjet.

Nga aksidenti ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motorit, Xh. D., 53 vjeç, i cili ndodhet aktualisht në spital nën kujdesin e mjekëve.

Policia ka kryer arrestimin e 19-vjeçarit dhe materialet procedurale i ka referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al

Foto arkivi

