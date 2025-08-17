Një burrë po lufton për jetën pasi u përplas nga një makinë në Tiranë

Tiranë – 19-vjeçari humb kontrollin e automjetit dhe përplas motorin: një 53-vjeçar në spital
Forcat e Policisë Rrugore në Tiranë kanë ndaluar shtetasin A. V., 19 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një motomjet.
Nga aksidenti ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motorit, Xh. D., 53 vjeç, i cili ndodhet aktualisht në spital nën kujdesin e mjekëve.
Policia ka kryer arrestimin e 19-vjeçarit dhe materialet procedurale i ka referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al
Foto arkivi
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd