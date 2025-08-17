Aksident në autostradën Levan–Vlorë, përplasen disa automjete, paralizohet qarkullimi

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-08-2025, 11:34
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur paraditen e sotme në autostradën Levan–Vlorë, në afërsi të fshatit Panaja. Në aksident janë përfshirë disa automjete, duke shkaktuar radhë të gjata dhe qarkullim të vështirësuar në këtë aks.
Policia ndodhet në vendngjarje për të menaxhuar trafikun dhe për të kryer veprimet hetimore mbi shkaqet e aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd