U nda dje nga jeta/ Dashuritë, fëmijët dhe familja e mbretit të televizionit italian

Mbreti i televizionit italian, Pippo Baudo, i cili ndërroi jetë në moshën 89-vjeçare, shënoi historinë e spektaklit me talentin dhe karizmën e tij, por jeta e tij private, e mbushur me histori dashurie intensive, martesa dhe një familje të zgjeruar, shpesh tërhiqte vëmendjen e publikut. Pas prezantuesit të patëmetë fshihet një burrë që përjetoi marrëdhënie kuptimplota, momente gëzimi dhe vendime të vështira, duke ruajtur gjithmonë njëfarë diskrecioni.
Martesa e tij e parë me Angela Lippi dhe lindja e Tiziana-s
Në vitin 1970, Pippo Baudo u martua me Angela Lippi-n, një grua që e mbështeti gjatë një periudhe kritike të karrierës së tij. Nga ky bashkim, ata patën një vajzë, Tiziana-n, e cila e bëri Baudon gjyshin e binjakëve, Nicholas dhe Nicole, të lindur në vitin 2010. Çifti u nda pas pesë vitesh, por lidhja me vajzën e tyre mbeti e fortë.
Marrëdhënia me Mirella Adinolfi dhe djalin e saj Alessandro
Përpara se të martohej me Angela Lippi-n, Baudo kishte një lidhje me Mirella Adinolfi-n, me të cilën lindi Alessandron në vitin 1962. Megjithatë, historia është komplekse: në atë kohë, Adinolfi ishte e martuar me Tullio Formosa-n, një drejtues ekzekutiv i RAI-t, dhe Alessandro u rrit duke besuar se Formosa ishte babai i tij. Vetëm në vitin 1996, pas një mosmarrëveshjeje ligjore, Baudo e njohu zyrtarisht të birin, duke ndërtuar një marrëdhënie të thellë me të. Alessandro, nga ana tjetër, e bëri Baudon gjysh të Sean-it, i lindur në vitin 1990, dhe stërgjysh në vitin 2010.
Dashuria në qendër të vëmendjes me Katia Ricciarelli-n
Kapitulli më i famshëm në jetën dashurore të Pippo Baudo është martesa e tij me Katia Ricciarelli-n, një soprano me famë botërore. Dasma e tyre, e festuar më 18 janar 1986, krijoi një nga çiftet më të admiruara në botën e spektaklit italian. Marrëdhënia e tyre, në qendër të vëmendjes për vite me radhë, ishte intensive, por jo pa sfida. Një shtatzëni u ndërpre në fillim të marrëdhënies së tyre dhe përpjekjet për riprodhim të asistuar shënuan momente të dhimbshme. Çifti u nda në vitin 2004, duke u divorcuar përfundimisht në vitin 2007, por ruajti një marrëdhënie respekti dhe dashurie.
Dashuritë e tjera të Baudos dhe privatësia e tij
Përveç martesave të tij, Baudo pati edhe marrëdhënie të tjera të rëndësishme, duke përfshirë një marrëdhënie shtatëvjeçare me aktoren dhe këngëtaren Alida Chelli, e cila ndërroi jetë në vitin 2012, dhe një aventure të shkurtër me aktoren Adriana Russo. Pavarësisht famës së tij, Baudo gjithmonë u përpoq ta mbante jetën e tij private larg thashethemeve, duke i mbrojtur ata që i donte nga zhurmat mediatike.
