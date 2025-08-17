Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Qafë Thanë, shkak dyshohet një parakalim i gabuar (VIDEO)
Transmetuar më 17-08-2025, 07:32

QAFË THANË- Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në Qafë Thanë. Raportohet se në aksident janë përfshirë dy automjete të cilat nga përplasja kanë marrë dëmtime të shumta. Gjithashtu raporohet se nga ngjarja janë plagosur tre persona.

Fatkeqësisht një nga të plagosurit është në gjendje të rëndë dhe po lufton për jetën. Të plagosurit janë dërguar në spital dhe po marrin ndihmë mjekësore. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti të rëndë. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e arsyes së përplases së dy mjeteve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

