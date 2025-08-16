Zbardhet letra e Melania Trump për Vladimir Putin

Washington- Zonja e Parë Melania Trump i shkroi një "letër paqeje" Presidentit rus Vladimir Putin duke i thënë atij "është koha" për të mbrojtur fëmijët dhe brezat e ardhshëm në të gjithë globin.
Fox News Digital mori ekskluzivisht "letrën e paqes" që zonja e parë i shkroi Putinit, të cilën Presidenti Trump ia dorëzoi personalisht udhëheqësit rus para samitit të tyre në Alaska.
Menjëherë pas marrjes së letrës, Putin e lexoi atë ndërsa delegacionet amerikane dhe ruse e shikonin.
"I dashur President Putin," fillon letra e zonjës së parë. "Çdo fëmijë ndan të njëjtat ëndrra të qeta në zemrën e tij, pavarësisht nëse lind rastësisht në fshatin rural të një kombi apo në një qendër qyteti madhështor. Ata ëndërrojnë dashuri, mundësi dhe siguri nga rreziku."
"Si prindër, është detyra jonë të ushqejmë shpresën e brezit të ardhshëm," vazhdon letra. "Si udhëheqës, përgjegjësia për të mbështetur fëmijët tanë shtrihet përtej rehatisë së disa njerëzve."
"Pa dyshim, ne duhet të përpiqemi të pikturojmë një botë plot dinjitet për të gjithë – në mënyrë që çdo shpirt të mund të zgjohet në paqe dhe që vetë e ardhmja të jetë e mbrojtur në mënyrë të përsosur", shkruhej në letër. "Një koncept i thjeshtë por i thellë, z. Putin, me të cilin jam i sigurt se jeni dakord, është që pasardhësit e çdo brezi të fillojnë jetën e tyre me një pastërti – një pafajësi që qëndron mbi gjeografinë, qeverinë dhe ideologjinë."
Zonja e parë vazhdon duke thënë se "në botën e sotme, disa fëmijë detyrohen të mbajnë një të qeshur të qetë, të paprekur nga errësira përreth tyre – një sfidë e heshtur kundër forcave që potencialisht mund të pretendojnë të ardhmen e tyre."
"Z. Putin, ju mund ta rivendosni të qeshurën e tyre melodike vetëm", shkroi zonja e parë. "Duke mbrojtur pafajësinë e këtyre fëmijëve, ju do të bëni më shumë sesa t’i shërbeni vetëm Rusisë – ju i shërbeni vetë njerëzimit."
"Një ide kaq e guximshme tejkalon të gjitha ndarjet njerëzore dhe ju, z. Putin, jeni të aftë ta zbatoni këtë vizion me një të rënë të lapsit sot", shkroi ajo. "Është koha."
"Letra e paqes" e Melania Trump u shkrua përpara takimit historik të bashkëshortit të saj me Putinin në Anchorage të Alaskës, të premten. Takimi ishte samiti i parë SHBA-Rusi që nga qershori i vitit 2021, i cili ishte nën administratën e ish-Presidentit Joe Biden dhe vetëm tetë muaj para se Putini të pushtonte Ukrainën.
Edhe pse Trump dhe Putin nuk ishin takuar personalisht në vite para të premtes, ata kanë folur në telefon disa herë këtë vit për të diskutuar përfundimin e luftës së Rusisë me Ukrainën.
