Zbardhet krimi makabër në Napoli! Burri bëri masakër në familje për shkak të xhelozisë. Kë vrau?

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Forio d’Ischia në afërsi të Napolit, ku një burrë 63-vjeçar me origjinë ukrainase qëlloi për vdekje tre persona, përfshirë veten. Sipas raportimeve paraprake, autori ka ekzekutuar nënën dhe partnerin e ri të ish-bashkëshortes së tij, ndërsa ka plagosur rëndë edhe ish-gruan.
Pas kryerjes së krimit, ai ka drejtuar armën ndaj vetes, duke i dhënë fund jetës në vendngjarje. Gruaja 42-vjeçare është dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Autoritetet policore kanë nisur menjëherë hetimet për të sqaruar motivet që çuan në këtë akt të rëndë dhune, ndërsa ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin lokal.
