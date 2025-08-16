E tmerrshme! Drogoi dhe përd’hunoi vajzat autike, dadoja 31- vjeçare dënohet me 100 vjet. 8 burgime të përjetshme për të dashurin e saj që mori pjesë në abuzim

Asaj ishte ofruar të kujdesej për vajzat me aftësi të kufizuara në një faqe interneti për dado, kryesiht atyre autike. Por plani i saj ishte ndryshe: të abuzonte ato.
Për këtë, një grua 31-vjeçare nga San Diego, Kaliforni, u dënua me 100 vjet burg me akuzën e drogimit, përdhunimit dhe filmimit të sulmeve seksuale ndaj të miturve, disa prej të cilave kishin autizëm. I dashuri i dados, gjithashtu 31 vjeç, mori pjesë në abuzim dhe u dënua me tetë burgime të përjetshme.
Një sistem kriminal – Gruaja reklamoi shërbimet e saj të kujdestarisë për fëmijë në internet, duke shprehur interes për të punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. “Ajo dinte si të fitonte besimin e familjes dhe t’i manipulonte ata për të marrë atë që donte”, tha nëna e njërës prej viktimave të reja. Kur ajo i merrte vajzat, 31-vjeçarja i çonte ato në shtëpinë e të dashurit të saj, ku ndodhte abuzimi. Çifti u arrestua në vitin 2016 pasi një nga të miturat e abuzuara – e cila ishte 7 vjeç – filloi t’i tregonte nënës së saj për abuzimin. Prokuroria deklaroi se vajzat e përfshira ishin të gjitha midis moshës 3 dhe 7 vjeç. Dy prej tyre, siç u përmend, ishin diagnostikuar me autizëm dhe njëra nuk kishte aftësinë për të folur.
Filmimet – Siç raportuan mediat lokale, pas arrestimit të të dashurit, hetuesit gjetën gjithashtu regjistrime të këtyre abuzimeve në hard disqe të ruajtura brenda makinës së tij. Zyra e Prokurorit të San Diegos deklaroi se “qindra video në gjashtë hard disqe të veçantë” tregonin çiftin duke abuzuar me vajzat, disa prej të cilave ishin droguar ose të lidhura gjatë abuzimit. Në disa raste, gruaja merrte pjesë aktive; në të tjera, ajo e linte të dashurin e saj të bënte “punën”. Përveç këtyre videove, u gjetën edhe video të bëra nga 31-vjeçari në vende të tilla si dhomat e zhveshjes dhe tualetet publike, të cilat përshkruanin të rritur dhe vajza pa pëlqimin e tyre.
