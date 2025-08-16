U bë viral në botë me zhelegun në krah të shpëtuar nga zjarri. i riu është shqiptar nga Tepelena

Punëtori 33-vjeçar shqiptar u bë simbol i humanizmit pasi u fotografua duke shpëtuar një dele nga zjarri në Patras.
Olsien Muçobega mban në krahë delen teksa udhëton me motoçikletën e tij.
Imazhi u bë viral duke prekur të gjithë kombin grek dhe nxori në pah anën më njerëzore të një dite katastrofe.
Megjithatë, ky nuk ishte akti i tij i vetëm. Siç zbulon shqiptari, në të njëjtën ditë ai shpëtoi edhe kafshë të tjera, midis tyre qen të lidhur që e kishin braktisur.
“A e dini sa kafshë shpëtuam? Dhe qen, shumë qen të lidhur. Po çmendem me atë që bëjnë njerëzit, ata ikin dhe i lënë qentë të lidhur. Kjo nuk është neglizhencë, është krim”, tha i riu.
Olsien, nga Tepelena, emigroi në Greqi në moshën vetëm 3 vjeçare.
Babai i tij ishte ndërtues, nëna e tij shtëpiake dhe u rrit duke punuar që në moshë të vogël. Gjatë jetës së tij, punoi si piktor, shpërndarës dhe mbështjellës në një fastfood.
Ai është i martuar me greken Maria-Eleni, me të cilën ka dy fëmijë, Georgianna dhe Jasona. Pavarësisht rrënjëve të tij dhe shumë viteve në Greqi, vazhdon të përballet me pengesa burokratike.
“Normalisht duhet të kisha marrë një pasaportë greke”, thotë ai me hidhërim.
Ditën e flakëve, ai ishte në vendngjarje me miq nga shoqata AEK për të ndihmuar zjarrfikësit.
Dashuria e tij për kafshët ishte motivi pas aktit të tij. “Jam i çmendur pas kafshëve”, deklaroi shqiptari, duke theksuar se gjithçka që shpëtuan i përkiste një fermeri të moshuar, i cili po luftonte për të mbrojtur pronën e tij.
Olsien nuk e sheh veten si hero, megjithëse për shumë njerëz ishte. Ai sheh një njeri që bëri të dukshmen, të qëndronte pranë gjithçkaje që është e gjallë, në një kohë kur gjithçka ishte e kërcënuar nga flakët.
