Takimi Trump-Putin, liderët e BE: Do t’i takojë Ukrainës të marrë vendime për territorin e saj. Kufijtë të mos ndryshohen me forcë!
Transmetuar më 16-08-2025, 12:49

BRUKSEL- Një grup udhëheqësish evropianë kanë publikuar një deklaratë të përbashkët pas bisedimeve të sotme me Trump dhe Zelenskyy, duke thënë se hapi tjetër tani duhet të jenë bisedime të mëtejshme duke përfshirë Presidentin Zelenskyy. Udhëheqësit thonë se janë të gatshëm të punojnë me Presidentin Trump dhe Presidentin Zelenskyy drejt një samiti trepalësh me mbështetjen evropiane.

“Ne jemi të gatshëm të ushtrojmë presion mbi Rusinë. Ukraina mund të mbështetet në solidaritetin tonë të palëkundur ndërsa punojmë drejt një paqeje që mbron interesat jetësore të sigurisë së Ukrainës dhe Evropës. Do të jetë detyrë e Ukrainës të marrë vendime në territorin e saj. Kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë", vazhdon deklarata.

Udhëheqësit shtuan gjithashtu se janë të vendosur të bëjnë më shumë për ta mbajtur Ukrainën të fortë në mënyrë që të arrijnë fundin e luftimeve dhe një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, shkruan BBC.

Deklarata e përbashkët vjen nga:

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen Presidenti francez Emmanuel Macron Kryeministrja italiane Giorgia Meloni Kancelari gjerman Friedrich Merz Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar , Keir Starmer Presidenti finlandez Alexander Stubb Kryeministri polak Donald Tusk Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa

