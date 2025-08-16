Coman u jep lamtumirën tifozëve të Bayern Munichut

GJERMANI – Kingsley Coman, i cili po largohet për në klubin saudit Al-Nassr, i tha lamtumirë Bayernit dhe mbështetësve të tij me një mesazh të postuar në llogarinë e tij në Instagram të premten në mbrëmje.
"Ky klub do të jetë gjithmonë pjesë e imja dhe i uroj Bayernit vetëm sukses të vazhdueshëm në sezonet që do të vijnë. Nga thellësia e zemrës sime, faleminderit", shkroi 29-vjeçari ndërkombëtar francez në një tekst të postuar dhe të shoqëruar nga një video që përmbledh një dekadë në Mynih në pak më shumë se 120 sekonda.
Pasi mbërriti në Mynih në verën e vitit 2015 si huazim për dy sezone nga Juventusi i Torinos, Coman u transferua përfundimisht te Bayern në verën e vitit 2017. "Është e vështirë të besohet se kanë kaluar pothuajse dhjetë vjet që kur e bëra Mynihun shtëpinë time, në moshën 19-vjeçare", tha lojtari i lindur në Paris.
Anësori më pas renditi trofetë që fitoi me Bayernin: "9 tituj të Bundesligës, 6 Superkupa, 3 Kupa të Gjermanisë, një Kupë Bote për Klube dhe, mbi të gjitha, momenti im më krenar: shënimi i golit të fitores në finalen e Ligës së Kampionëve 2020 në Lisbonë."
Në finalen e Ligës së Kampionëve në fund të gushtit 2020 kundër Paris Saint-Germain, klubit të tij të stërvitjes, Coman shënoi me kokë golin për fitoren e gjashtë të Mynihut në garën kryesore evropiane të futbollit (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 dhe 2020). Disa javë më vonë, ai fitoi edhe Superkupën e Evropës.
"Për tifozët: mbështetja juaj gjatë çdo triumfi dhe çdo sfide ka qenë gjithçka për mua. Gjithmonë do ta mbaj me vete dashurinë, pasionin dhe besnikërinë tuaj", shtoi Coman, duke i bërë gjithashtu homazh "trajnerëve, trajnerëve, shokëve të ekipit dhe të gjithë anëtarëve të stafit" me të cilët luajti.
