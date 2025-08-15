Tjetër përleshje me thika në Korçë. Dy të plagosur në spital

Korçë, 15 gusht 2025 – Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar sot në fshatin Dvoran të Korçës, ku një 27-vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë.
I dëmtuari, i identifikuar si Ari Kodra, është transportuar menjëherë drejt spitalit të Korçës, ku ndodhet në sallën e reanimacionit. Burime mjekësore bëjnë me dije se ai është në gjendje shëndetësore të stabilizuar.
Ndërkohë, forcat e policisë kanë bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar të plagosjes. Mësohet se edhe ai ka pësuar dëmtime dhe është nxjerrë nga banesa nën shoqërimin e uniformave blu për t’u dërguar në spital, ku po merr trajtim mjekësor.
Hetimet paraprake vijojnë për të sqaruar motivet e kësaj ngjarjeje, ndërsa policia lokale ka rritur masat e sigurisë në zonë. Një ditë më parë një 14-vjeçar humbi jetën nga sherri me thika në Maliq.
