Valencia ndalon ngrënien e farave të lulediellit në stadiumin Mestalla

SPANJE – Valencia nuk do të lejojë më konsumimin e farave të lulediellit në Mestalla, njoftoi klubi të premten në një deklaratë, duke shpjeguar se po e bën këtë "për të siguruar shëndetin e tribunave".
"Hedhja e lëvozhgave të farave të lulediellit në tokë përbën një problem shëndetësor, duke bllokuar tubat dhe duke shkaktuar të gjitha llojet e shqetësimeve për banorët që jetojnë pranë stadiumit Mestalla gjatë punës së pastrimit në ditët pas çdo ndeshjeje", argumenton klubi.
Ndalimi i ngrënies së farave të lulediellit në tribuna vjen pas masës së shpallur nga klubi dy vjet më parë, i cili ndaloi ofrimin e këtij produkti në pikat e shitjes në stadium.
Kjo masë u shoqërua me një ndalim për hedhjen e predhave në tokë, dhe argumenti ishte i njëjtë me tani, duke argumentuar se kjo shkaktonte praninë e minjve.
