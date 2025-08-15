Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
U nxor nga pishina me shenja jete, 34-vjeçari shqiptar ndërron jetë pas disa orësh në spital. Dyshimet
Transmetuar më 15-08-2025, 19:04

ITALI- Një 34-vjeçar shqiptar ka ndërruar jetë në spital në Itali disa orë pasi u nxor nga uji nga policia. Mësohet se shqiptari po mbytej në pishinën e një hoteli në Venecia dhe autoritetet ndërhynë duke e nxjerrë akoma me shenja jete.

Edhe pse gjithçka dukej se po shkonte mirë dhe ai e kishte kaluar rrezikun, shqiptari ndërroi jetë pasi pati një përkeqësim të menjëhershëm. Ka dyshime paraprake ai mund të ketë qenë ose i alkoolizuar, ose i droguar kur po mbytej në pishinë. Gjithashtu nuk përjashtohen edhe problemet shëndetësore apo patologjitë. Do të jetë ekspertiza mjeko-ligjore ajo që do përcaktojë shkakun e vdekjes së shqiptarit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...