Dy lëkundje të njëpasnjëshme tërmeti në Shqipëri
Transmetuar më 15-08-2025, 18:47

Dy tërmete me intensitet relativisht të ulët kanë rënë në një distancë të shkurtër kohore nga njëri-tjetri në Tiranë.

Në një largësi prej 16 kilometrash nga Tirana dhe rreth 7 kilometra nga Kruja, tërmeti i parë ka qenë me intensitet 2.2 dhe i treti me 3.5 të shkallës Rihter, në një thellësi prej 5 kilometrash.

Lëkundjet janë ndjerë më shumë në katet e larta nga qytetarët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

