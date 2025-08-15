Dy lëkundje të njëpasnjëshme tërmeti në Shqipëri

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 15-08-2025, 18:47
Dy tërmete me intensitet relativisht të ulët kanë rënë në një distancë të shkurtër kohore nga njëri-tjetri në Tiranë.
Në një largësi prej 16 kilometrash nga Tirana dhe rreth 7 kilometra nga Kruja, tërmeti i parë ka qenë me intensitet 2.2 dhe i treti me 3.5 të shkallës Rihter, në një thellësi prej 5 kilometrash.
Lëkundjet janë ndjerë më shumë në katet e larta nga qytetarët.
