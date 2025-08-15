Përplasen dy avionë në pistë në aeroportin e Mançesterit. Anulohen përkohësisht fluturimet

ANGLI- Një incident ka ndodhur në aeroportin e Mançesterit të premten mëngjes, kur dy avionë të linjës easyJet u përplasën në pistë, duke rezultuar në pezullimin e përkohshëm të fluturimeve. Sipas mediave të huaja incidenti ndodhi rreth orës 6:30 të mëngjesit kur dy aeroplanët, me destinacion Parisin dhe Gjibraltarin, prekën krahët ndërsa po shkonin drejt pistës. Më pas ata u kthyen në vendet e tyre të parkimit, ku pasagjerët zbritën pa lëndime.
Një pasagjere në fluturimin për në Gjibraltar e përshkroi incidentin si ndjenjën e të gjithë aeroplanit duke u dridhur, duke e krahasuar përplasjen me një aksident me makinë. Ajo tha se zjarrfikësit dhe ekipet e sigurisë ishin në vendngjarje, ndërsa pasagjerët prisnin brenda derisa të përfundonin kontrollet e nevojshme.
EasyJet tha se kishte nisur një hetim të menjëhershëm për incidentin. Kompania tha se pasagjerët zbritën në mënyrë të sigurt, u morën kuponë për pije freskuese dhe se avionë të tjerë ishin planifikuar të operonin fluturimet.
Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.
No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R
— BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd