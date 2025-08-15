‘Ishte djalë i shkëlqyer’! Vr’asja e 14-vjeçarit, flet fqinji i familjes së viktimës

Për ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e djeshme ku humbi jetën një 14-vjeçar pasi u vra me thikë nga bashkëmoshatari i tij, ka folur dhe një fqinj i familjes së viktimës.
Sipas fqinjit, Erald Xhejo, ishte një djalë i shkëlqyer që i trajtonte të gjithë me respekt maksimal.
“E njoh familjen, familje e mirë sa më s`ka. Djali i shkëlqyer, kalonte në rrugë e të respektonte në një mënyrë të atillë, ishte e pamundur ta mendoje dicka të tillë. Nuk e di fare si ndodhi kjo gjë. Të lë pa fjalë, çfarë të thuash më tepër. Autori është nga fshati tjetër, nuk di çfarë të them për të,” tha ai.
Pas hetimeve intensive, janë arrestuar tetë persona në lidhje me vrasjen e 14-vjeçarit Erald Xhejo nga bashkëmoshatari i tij, E. Guri.
14 vjeçari i cili qëlloi për vdekje me thikë bashkëmoshararin e tij, ndodhet në gjendje të rëndë psikologjike, çfarë ka penguar deri tani marrjen ne pyetje nga grupi hetimor.
Pritet që sot, në prezencë të avokatit, psikologut dhe familjarëve,të sigurohet dëshmia e autorit të dyshuar të krimit,mbi të cilin rëndon akuza e vrasjes me dashje.
Sipas raportit të ekspertizēs mjeko- ligjore,vdekja e 14 vjeçarit ka ardhur si pasojë e një goditje të vetme me thikë në zemër. Plaga ka qenë fatale dhe i mituri ka humbur jetën brenda pak minutash në vendin e ngjarjes.
Pas krimit,autori ka tentuar tē largohet me makinë,ndërsa xhaxhai I tij ka marrë nga vendi i ngjarjes thikën me tē cilën u krye vrasja,e ka larë dhe më pas e ka fshehur,duke penguar hetimet.
