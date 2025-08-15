Fier-Lushnjë – Arrestohen tre burra për zjarrvënie të qëllimshme, rrezikuan banesa dhe toka

Policia e Fierit dhe Lushnjës ka identifikuar dhe arrestuar tre persona, të dyshuar si autorë të zjarrvënieve të qëllimshme në disa zona të qarkut, ku si pasojë e flakëve janë djegur sipërfaqe me bimësi dhe janë rrezikuar banesa.
Në qytetin e Fierit u arrestua Faik Buzi, 68 vjeç, banues në lagjen “Bishanak”. Ai u kap në flagrancë duke ndezur zjarr pranë argjinaturës së lumit Gjanica. Gjithashtu, dyshohet se ka shkaktuar tre vatra të tjera zjarri në lagjen ku banon. Si pasojë e përhapjes së flakëve nga era, u dogj një sipërfaqe toke me bimësi të egër. Buzi rezulton me precedent penal për zjarrvënie dhe për dhunë në familje.
Në lagjen “18 Tetori” të Lushnjës, u arrestua Gëzim Hysi, 61 vjeç, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij për djegien e mbeturinave. Flakët u përhapën deri te ish-fusha e mbetjeve urbane, duke rrezikuar banesa në zonë.
Po në Lushnjë, në fshatin Delisufaj, u vu në pranga Novruz Deneku, 62 vjeç, pasi dyshohet se ka ndezur zjarr për djegien e mbeturinave pranë banesës së tij. Flakët janë përhapur në një territor të konsiderueshëm të fshatit dhe kanë rrezikuar banesa.
Materialet procedurale për këto raste iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.
Apeli i Policisë
Drejtoria Vendore e Policisë Fier apelon për të gjithë qytetarët që të mos ndezin zjarre në asnjë rast, duke paralajmëruar se autorët do të përballen me ligjin. Policia fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast zjarrvënieje apo veprimtarie të paligjshme, duke garantuar anonimat, reagim të shpejtë dhe të paanshëm. /noa.al
