Pas dasmës së të birit, ndërron jetë nëna e Jeff Bezos

Jackie Bezos, nëna e themeluesit të Amazon, Jeff Bezos, ka ndërruar jetë në moshën 78-vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga “The Bezos Family Foundation” më 14 gusht.
Jeff Bezos ndau një mesazh prekës në rrjetet sociale, duke treguar se ajo vdiq pas një beteje të gjatë me demencën Lewy body, një çrregullim që ndikon në mendimin, lëvizjen dhe sjelljen e individëve.
Në mesazhin e tij, Bezos theksoi se nënën e tij e rrethuan me dashuri deri në momentet e fundit, duke e përkujtuar atë si një grua që dhuronte gjithçka për familjen e saj.
“Ajo filloi të ishte nëna ime në moshën 17-vjeçare, dhe kjo sigurisht nuk ka qenë e lehtë, por ajo e bëri gjithçka të mundur”, shkroi ai.
Jackie Bezos, e cila ishte gjithashtu bashkëthemeluese e “The Bezos Family Foundation”, la pas bashkëshortin e saj Mike Bezos, tre fëmijët, 11 nipër e mbesa dhe një mbesë.
