Një burrë nga Tirana humb jetën duke u larë te Gjiri i Lalzit
Transmetuar më 15-08-2025, 10:10

Gjiri i Lalëzit – Dyshohet mbytje aksidentale e 63-vjeçarit nga Tirana

Një 63-vjeçar nga Tirana ka humbur jetën në mënyrë të dyshuar aksidentale, teksa po lahej në det, në zonën e Gjirit të Lalëzit.

Viktima është identifikuar Ismet Brithmani, 63 vjeç, banues në Tiranë. Sipas burimeve nga Policia, ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm, ora 7.40, ndërsa rrethanat po hetohen.

Grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun dhe dinamikën e plotë të rastit.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, e cila do të kryejë veprimet e mëtejshme ligjore. /noa.al

