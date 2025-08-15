Një burrë nga Tirana humb jetën duke u larë te Gjiri i Lalzit

Gjiri i Lalëzit – Dyshohet mbytje aksidentale e 63-vjeçarit nga Tirana
Një 63-vjeçar nga Tirana ka humbur jetën në mënyrë të dyshuar aksidentale, teksa po lahej në det, në zonën e Gjirit të Lalëzit.
Viktima është identifikuar Ismet Brithmani, 63 vjeç, banues në Tiranë. Sipas burimeve nga Policia, ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm, ora 7.40, ndërsa rrethanat po hetohen.
Grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun dhe dinamikën e plotë të rastit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, e cila do të kryejë veprimet e mëtejshme ligjore. /noa.al
