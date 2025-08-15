Sot takimi Trump-Putin në Alaska/ Shtëpia e Bardhë zbardh agjendën

SHBA- Donald Trump dhe Vladimir Putin do të sot në Bazën Ajrore Elmendorf në Anchorage të Alaskës. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar oraret kryesore të Presidentit Trump ku sipas agjendës mësohet se: Në orën 6:45 të mëngjesit EDT (11:45 të mëngjesit BST), presidenti do të largohet nga Shtëpia e Bardhë dhe do të shkojë në Anchorage, Alaskë.
Rreth nëntë orë më vonë, në orën 11:00 sipas kohës lokale (8:00 BST), ai dhe Putini do të fillojnë diskutimet e tyre rreth konfliktit në Ukrainë. Pas gati shtatë orësh bisedimesh, presidenti planifikon të largohet nga Anchorage në orën 17:45 sipas orës lokale (2:45 të mëngjesit BST).
Trump ka filluar përpjekjet e tij për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë që në ditën e tij të parë në detyrë. Republikani 79-vjeçar, i cili thotë se dëshiron të "intervistojë" homologun e tij rus, parashikoi të mërkurën se ka dy rezultate të mundshme:
* Nëse takimi shkon mirë, ai do të pasohet, pothuajse menjëherë, nga një samit trepalësh midis tij, Putinit dhe homologut të tyre ukrainas Volodymyr Zelensky, për t’i dhënë fund luftës që shpërtheu në shkurt 2022, me pushtimin e ushtrisë ruse.
* Megjithatë, nëse takimi shkon keq, Trump thotë se nuk do të ketë një të dytë.
Liderët evropian janë përpjekur të mërkurën të diskutojnë me Trump, i cili njihet për temperamentin e tij shumë të paqëndrueshëm. Gjithashtu presidenti i SHBA-së Donald Trump la të kuptohej dje se udhëheqësit evropianë mund të ftohen në një takim të mundshëm të dytë me presidentin rus, Vladimir Putin, në të cilin ai tha se duhet të marrë pjesë edhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Fokusi i takimit të së premtes do të jetë lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila ka vazhduar që nga shkurti i vitit 2022, kur Rusia nisi një sulm në shkallë të plotë kundër fqinjit të saj. Por pyetjet janë të shumta, por ajo që i shqetëson analistët ndërkombëtarë është se cili Trump do të shfaqet në këtë takim kokë më kokë, versioni i Trumpit të ashpër apo i manjatit të pasurive të paluajtshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd