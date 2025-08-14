Doli të kërkonte qenin e humbur, gjendet kafsha, por i zoti jo

ELBASAN- 56-vjeçari, Pëllumb Toçi i cili rezulton i zhdukur ende nuk është gjetur dhe fati i tij mbetet mister. Toçi u zhduk në Elbasan pasi doli për të kërkuar qenin që i ruante bagëtitë. Ai doli të kërkonte kafshën e humbur e cila është gjetur ndërsa vetë ai nuk dihet se ku ndodhet.
Dyshohet se 56-vjeçari mund të ketë rënë në greminë në kanionet e Valëshit. Për gjetjen e tij janë mobilizuar banorë të zonës, policia dhe ekipi i Kërkim Shpëtimit Malor. Edhe pas disa orësh kërkimesh ende nuk është gjetur asnjë shenjë e tij që tregon se është gjallë ose në rastin më tragjik që mund t’i ketë ndodhur diçka.
Postim i Presidentit të Federatës Shqiptare të Alpinizmit dhe Turizmit Malor, Artur Guni:
