Vr’au bashkëmoshatarin me thikë, autori i dyshuar del nga spitali i shoqëruar nga policia
Transmetuar më 14-08-2025, 21:26

MALIQ- Autori i dyshuar i plagosjes për vdekje të 14-vjeçarit, E. Xhejo është larguar nga spitali. Bashkëmoshatari i viktimës ndodhej në spital pasi kishte marrë plagë nga konflikti i zhvilluar pasdite në një lokal në fshatin Pirg. Ai është shoqëruar nga policia teksa pritet të japë dëshminë sesi ka ndodhur ngjarja tragjike.

I mituri siç shihet edhe nga pamjet është shoqëruar në makinë e policisë ndërsa duket në gjendje të mirë shëndetësore pasi ai nuk ka marrë plagë nga thika e cila e plagosi për vdekje Xhejon. Mësohet se dy adoleshentët kanë patur edhe konflikte të mëparshme. Raportohet se sot pasdite viktima dhe autori i dyshuar janë takuar për t’u saqruar por konflikti ka agravuar në përdorimin e thikës. Shkaqet e sherrit mbeten ende mister.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

