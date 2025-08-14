Vr’au bashkëmoshatarin me thikë, autori i dyshuar del nga spitali i shoqëruar nga policia

MALIQ- Autori i dyshuar i plagosjes për vdekje të 14-vjeçarit, E. Xhejo është larguar nga spitali. Bashkëmoshatari i viktimës ndodhej në spital pasi kishte marrë plagë nga konflikti i zhvilluar pasdite në një lokal në fshatin Pirg. Ai është shoqëruar nga policia teksa pritet të japë dëshminë sesi ka ndodhur ngjarja tragjike.
I mituri siç shihet edhe nga pamjet është shoqëruar në makinë e policisë ndërsa duket në gjendje të mirë shëndetësore pasi ai nuk ka marrë plagë nga thika e cila e plagosi për vdekje Xhejon. Mësohet se dy adoleshentët kanë patur edhe konflikte të mëparshme. Raportohet se sot pasdite viktima dhe autori i dyshuar janë takuar për t’u saqruar por konflikti ka agravuar në përdorimin e thikës. Shkaqet e sherrit mbeten ende mister.
