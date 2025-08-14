Ngjarje e rëndë në Korçë. Djali 14 vjeç humb jetën pasi u qëllua në lokal nga moshatari që mbeti i plagosur

Maliq – 14-vjeçar humb jetën pas konfliktit me bashkëmoshatarin në një lokal
Rreth orës 17:30, në fshatin Pirg të bashkisë Maliq, në ambientet e një lokali ka ndodhur një konflikt mes dy 14-vjeçarëve, ku dyshohet se është përdorur mjet prerës (thikë).
Si pasojë e plagëve të marra, djali Erald Xhejo, 14 vjeç, ka ndërruar jetë në spital. I ndjeri ishte banor i fshatit Zvirinë, kurse i dyshuari nga fshati Leminot.
Adoleshenti tjetër, i dyshuar si autor i ngjarjes, është shoqëruar në spital për të marrë trajtim mjekësor dhe ndodhet nën mbikëqyrjen e Policisë.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd