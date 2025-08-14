Aksident në segmentin Lushnje- Berat

BERAT- Një aksident është regjistruar pasditen e sotme në segmentin rrugor Lushnje- Berat. Mësohet se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:30 pranë Karbunarës. Sipas raportimeve aksidenti ka ndodhur pasi mjeti tip “Audi” tentoi të kalonte nga ana tjetër e rrugës dhe u përplas nga minifurgoni i cili ishte në parakalim.
Një person është plagosur dhe është dërguar në spitalin e Lushnjes. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Sipas policisë aksidenti ka ndodhur për shkak të mos zbatimit të kodit rrugor nga të dy mjetet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd