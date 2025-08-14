Përfshihet nga flakët një automjet në Vlorë. Hidhen dhe shpëtojnë pasagjerët

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-08-2025, 16:09
Një automjet u përfshi nga flakët në aksin kryesor rrugor të Sevasterit dhe u shkrumbua plotësisht.
Drejtuesi dhe pasagjerët shpëtuan pa lëndime, ndërsa zjarrfikësit e Vlorës vendosën nën kontroll flakët që rrezikonin zonën përreth.
Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë një defekt teknik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd