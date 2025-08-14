Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përfshihet nga flakët një automjet në Vlorë. Hidhen dhe shpëtojnë pasagjerët
Transmetuar më 14-08-2025, 16:09

Një automjet u përfshi nga flakët në aksin kryesor rrugor të Sevasterit dhe u shkrumbua plotësisht.

Drejtuesi dhe pasagjerët shpëtuan pa lëndime, ndërsa zjarrfikësit e Vlorës vendosën nën kontroll flakët që rrezikonin zonën përreth.

Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë një defekt teknik.

