Rama premton për 40 familjet që kanë humbur krejtësisht shtëpitë nga zjarret: Do keni shtetin në krah

Kryeministri Edi Rama ka dalë në një video mesazh ku ka folur lidhur me situatën e zjarreve në vend dhe dëmet e pësuara deri më tani.
Rama tha se rreth 40 familje e kanë humbur plotësisht shtëpitë e tyre nga zjarret dhe ai premtoi t’u qëndrojë atyre pranë, derisa të rikthehen në banesa të reja.
“Jam këtu për të ndarë me ju disa përshtypje dhe patjetër përpara përshtypjeve disa të dhëna lidhur me 48-72 orët e fundit të cilat ishin tejet të vështira për shkak të zjarreve që patën një zhvillim më të madh se sa çdo herë tjetër më parë se sa këtë moment.
Në radhë të parë dua që t’ju shpreh ngushëllim kujt humbi të afërmin e vet dhe t’ju shpreh të gjithë solidaritetin atyre familjeve që faktikisht kanë humbur shtëpinë nga zjarri.
Tani që flasim janë rreth 207 shtëpi të prekura nga zjarri, por në këtë numër hyjnë rreth 40 familje të cilat faktikisht e kanë humbur shtëpinë plotësisht.
Dua t’i siguroj të gjithë, qoftë familjet që kanë humbur banesat plotësisht, qoftë ato të cilat kanë pësuar dëmtime në shtëpitë e tyre nga zjarri, se ne po bëjmë sipas protokollit të situatës dhe me autoritetet përkatëse inventarizimin e plotë të këtyre dëmeve dhe padiskutim se siç ka ndodhur në të shkuarën do të ndodhë përsëri. Askush nuk do të jetë vetëm dhe askush nuk do të mbetet pa e pasur në krah shtetin për t’u rikthyer në një shtëpi më të mirë dhe më të fortë. Tani numërohen mbi 3 kijë e 600 krerë të humbur”, tha Rama.
