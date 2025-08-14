Gjykata lëshon urdhër-arrest ndërkombëtar për ish-gruan e Feros, Arbenita Ismajli

Gjykata Themelore në Gjilan ka lëshuar urdhër-arrest dhe letër-rreshtim ndërkombëtar ndaj Arbenita Ismajlit, pas kërkesës së Prokurorisë Themelore.
Sipas autoriteteve, Ismajli dyshohet se nuk ka zbatuar një vendim gjyqësor që i jepte ish-partnerit të saj, Feronit Shabani, të drejtën për takime të rregullta me vajzën e tyre. Prokuroria thotë se ajo ka larguar vajzën nga Kosova dhe ka qëndruar me të në disa shtete jashtë vendit që nga shtatori 2024, duke penguar kontaktin e babait me fëmijën.
Më 10 korrik 2025, ndaj saj u ngrit aktakuzë për:
Mbajtje e paautorizuar e fëmijës
Mosrespektim të vendimit të gjykatës
Ndërkohë, Prokuroria e Gjilanit ka ngritur aktakuzë edhe ndaj Feronit Shabanit, për:
Dhunë në familje
Ngacmim seksual
Kanosje, të kryera ndaj Ismajlit gjatë periudhës qershor–tetor 2024.
Gjykata ka konfirmuar se veprimet janë ndërmarrë “konform ligjit dhe legjislacionit në fuqi”.
