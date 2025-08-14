Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fitoi Superkupën, Luis Enrique: ‘Bravo, Tottenham’!
Transmetuar më 14-08-2025, 08:20

ITALI – "Mund të fitojmë çdo titull dhe ta përsërisim sezonin e kaluar", tha Luis Enrique pas fitores me penallti ndaj Tottenhamit pas një rikthimi në Udine.

"Tottenhami luajti një ndeshje të shkëlqyer; ata ishin më të fortë se ne", vazhdoi trajneri spanjol.

"Nuk e di nëse kjo është e drejtë, por ky është futbolli. Ende duhet të përmirësohemi. Kishim aftësinë të luftonim deri në fund, por prapë mund të përmirësohemi. Chevalier është i pabesueshëm, jam shumë i lumtur për të."

