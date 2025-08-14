PSG fiton Superkupën e Evropës

ITALI – Parisi është rikthyer, dhe kështu janë edhe emocionet. Duke qenë dy gola prapa deri në minutën e 85-të të Superkupës Evropiane të mërkurën në Udine (Itali), PSG më në fund fitoi garën me penallti (2-2, me 4-3 me penallti) pas një rikthimi spektakolar.
Pasi Spurs kishte shënuar më parë me Van de Ven (39’) dhe Romero (48’), kur ndeshja po shkonte drejt fundit, Kang-In Lee (85’) dhe Gonçalo Ramos (90’+5) i lejuan kampionëve të PSG-së të rrëmbente një barazim të papritur 2-2. Më pas do të kalohej në testin e ruletër ruse, në pikën e bardhë 11 metra larg portës.
Këtu PSG se të bënte diferencën, në një séancë penalltish, ku u shënua në veçanti një pritje e Lucas Chevalier kundër Micky Van de Ven, në ndeshjen e tij të parë që nga mbërritja e tij këtë fundjavë skuadra pariziene.
Kampionët e Francës dhe të Europës, Paris Sent-Germain fiton për herë të parë edhe Superkupën e kontinentit, diçka që nuk e kishte berë më pare asnjë skuadër franceze.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd