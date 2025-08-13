Avionët ushtarakë turq shkelin hapësirën ajrore greke, Athina: Po na provokojnë

Shkelje të reja nga avion turk në juglindje të Egjeut. Mëngjesin e së mërkurës, forcat ajrore greke raportuan incidente të reja shkeljesh në hapësirën ajrore mbi juglindjen e Egjeut.
Sipas burimeve zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes së Greqisë, një avion patrullimi detar i Forcave të Armatosura Turke, i tipit ATR-72, hyri në FIR-in e Athinës pa paraqitur plan fluturimi, duke kryer dy shkelje të rregullave të qarkullimit ajror dhe tre shkelje të hapësirës ajrore kombëtare greke.
Sipas njoftimit, avioni turk u pikas nga radarët e mbrojtjes ajrore dhe u identifikua e u kap nga avionët gjuajtës grekë, në përputhje me rregullat ndërkombëtare dhe praktikën standarde të interceptimit që zbatohet prej vitesh në incidentet e këtij lloji.
Autoritetet greke duke e konsideruar provokim, thonë se ky është një nga rastet e shumta të përsëritura gjatë muajve të fundit, ku avionë turq – kryesisht të tipit patrullues ose vëzhgues – kanë hyrë në hapësirën ajrore greke mbi ishujt e Egjeut.
Shkelje të tilla janë raportuar nga autoritetet greke pothuajse çdo javë, duke u bërë pjesë e një tensioni të vazhdueshëm dypalësh midis Greqisë dhe Turqisë në lidhje me kufijtë ajrorë dhe detarë. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd