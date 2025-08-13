Zjarret në Delvinë/ Nënkryetari i bashkisë dhe banorët e asfiksuar nga zjarri përfundojnë në urgjencë

DELVINË- Situatata po vijon të bëhet edhe më dramatike gjatë orëve të fundit në Delvinë. Flakët janë përhapur masivisht dhe po shkrumbojnë fshatra të tërë. Situata është bërë edhe më dramatike në mometin që disa banorë kanë përfunduar në urgjencë të asfiksuar nga zjarri. Gjithashtu mes tyre është edhe nënkryetari i bashkisë së Delvinës Filip Xuxi.
Sakaq, fshati Kasapaj po përballet me flakë massive të cilat kanë përfshirë shtëpitë duke rrezikuar edhe jetën e banorëve. Shumë prej tyre nuk kanë pranuar të largohen pavarësisht thirrjeve për evakuuim.
