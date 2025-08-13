Berisha pë zjarret: Kamionët e ushtrisë nuk përdoren për evakuime, por për të rrëmbyer kompjuterat e gazetarëve

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, duke folur në një konferencë për mediat ka reaguar lidhur me situatën alarmante të zjarreve që kanë përfshirë të gjithë vendin. Lideri i opzitës akuzoi qeverinë se nuk po i mbështet qytetarët, por po i braktis. Kryedemokrati u shpreh gjithashtu se kamionët e ushtrisë nuk përdoren për evakuime, por për të rrëmbyer kompjuterat e gazetarëve, duke iu referuar mbylljes së news24.
"Në të katër anët e vendit që panë tmerre nga flakët dhe zjarret e papërmbajtura, në të cilat u dogjën mijëra hektarë pyje, kullota, dru frutorë. Me dhjetëra shtëpi, gjë e gjallë. Humbën jetën njerëz, u plagosën, u dogjën me djegie të shkallëve të ndryshme, një seri qytetarësh. Shqipëria në memorie nuk ka patur, nuk ka qenë ndonjëherë në flakë si dy ditët e fundit. Por kjo gjendje emergjence kombëtare i gjen qytetarët shqiptarë nga jugu në veri, pothuajse tërësisht të braktisur nga narkoshteti.
Delvina është e rrethuar nga flakët, fshatrat e Fushë Arrezit gjithashtu. Gramsh, vazhdon shkatërrimi, djegia e gjësë së gjallë. Në dhjetëra zona është një situatë tërësisht jashtë kontrollit. Nëqoftëse ka një situatë që quhet emergjencë kombëtare, për çdo shqiptar përveç se narkoqeveritarët, kjo është një emergjencë kombëtare. Në vend të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, këshilli vazhdon ahengjet nëpër festa të bashkive lokale.
Forcat e armatosura dhe qindra policë përdoren për të pushtuar televizionin Neës24, për të rrëmbyer. Kamionët e tyre përdoren jo për të evakuuar gjënë e gjallë, njerëzit nga zonat e zjarrit, por për të plaçkitur dhe grabitur kompjuterat, laptopët, tavolinat e punës, mjetet e punës së gazetarëve, nga njerëz që nuk kanë ligj e as moral. Prapa këtij krimi të shëmtuar qëndron Edi Rama. Prapa kësaj situate dramatike qëndron Edi Rama. Po. Po.
Rikujtoj shqiptarëve se 21 milionë euro shpenzime udhëtimesh me çarter në dispozicion. Vetëm këto po marrim. Se 7 mln euro për ‘Giro d’Italia’ dhënë një kompanie private për të mashtruar shqiptarët për zgjedhje. Se 50 mln euro të vjedhura së bashku me Lubi Ballukun në tunelin e Llogarasë, të evidentuar qartësisht, do të kishte Shqipëria sot ‘CanadAir-in’ e vet, do të kishte Shqipëria sot qindra zjarrfikëse. Po disponohen vetëm mjetet e blera 15-20 vitet më parë, edhe ato të përgjysmuara se edhe helikopterët janë zhdukur", tha Berisha.
