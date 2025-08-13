Efektivi i burgjeve ndahet nga jeta një ditë pasi mori gradën kryeinspektor

Kryeinspektori i policise se burgjeve Gazmen Meta eshte ndare nga jeta sot, nje dite pasi kishte marre graden.
Lajmi u be me dije nga Ministri i Drejtesise Ulsi Manja ne nje mesazh ngushellimi per ndarjen nga jeta te efektivit:
Postimi:
Si pasojë e një arresti kardiak, u nda nga jeta një punonjës i devotshëm, korrekt dhe një mik i çmuar për kolegët: Kryeinspektor Gazmen Nazmi Meta, i cili këtë gradë e mori me meritë vetëm dje.
Që nga viti 2014, Gazmeni shërbeu për 11 vite me përkushtim pranë IEVP “Ali Demi” si punonjës i rolit bazë, duke u bërë shembull i ndershmërisë, korrektësisë dhe dashurisë për detyrën.
Në këto çaste të rënda për familjen dhe kolegët e tij, si Ministër i Drejtësisë siguroj se bashkëshortja dhe dy fëmijët e vegjël të Gazmenit do të jenë gjithmonë nën kujdesin dhe mbështetjen e institucionit tonë
U prehsh në paqe, Gazmen. Mirënjohje e përjetshme për shërbimin dhe kontributin tënd për sistemin e burgjeve në Shqipëri.
