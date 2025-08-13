Pse Shqipëria nuk blen avionë zjarrfikës? Rama: Edhe fqinjët tanë po përcëllohen më keq nga zjarri!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale për zjarret në vend.
Por këtë herë, Rama ka komentuar debatin se pse Shqipëria nuk blen avionë zjarrfikës.
Ndërsa thotë se këto ditë kemi mjete nga ajri më shumë se çdo vit më parë, shefi i qeverisë vë në dukje se edhe fqinjët tanë, si Greqia dhe Italia apo Turqia dhe Spanja, “po përcëllohen më keq se ç’do vit tjetër kanë vallë mungesë avionësh?!”.
Sipas Ramës, kurimi i pasojave nuk i eliminon shkaqet e zjarreve.
Postimi i plotë i Ramës:
Ka shpërthyer një debat pse nuk blen Shqipëria avionë zjarrfikës, ndërkohë që ka ca llogari që duhen bërë dhe zjarret e ditëve të fundit nuk janë assesi çështje e një apo dy apo edhe tre avionësh! Dakord, mirë do ishte t’i kishim, por…
Duke i siguruar të gjithë se kemi këto ditë mjete nga ajri më shumë se çdo vit më parë, falë flotës sonë dhe mbështetjes nga Mekanizmi Europian apo Emiratet e Bashkuara Arabe, i ftoj të gjithë të ngrenë një pyetje: Po fqinjët tanë, Greqia dhe Italia apo Turqia dhe Spanja, që po përcëllohen më keq se ç’do vit tjetër kanë vallë mungesë avionësh?!
Ja një informacion bazuar në referencat e vetë shtypit grek për Greqinë për shembull:
Greqia ka një flotë ajrore totale prej 77 avionësh zjarrfikës; helikopterë janë pakashumë 20; automjete të tjera afërsisht 3,500 dhe zjarrfikëse të të gjitha llojeve e funksioneve.
Pra, e thënë thjeshtë. Sa më shumë aq më mirë padiskutim, por prapëseprapë kurimi i pasojave nuk i eliminon shkaqet, të cilat janë disa, janë njësoj për të gjithë shtetet që po i vuajnë zjarret këtë sezon (disa shumë më keq se ne meqë ra fjala) dhe janë shumë më komplekse se sa duken kur numëron avionët.
Ka shpërthyer një debat pse nuk blen Shqipëria avionë zjarrfikës, ndërkohë që ka ca llogari që duhen bërë kur flitet për blerje avionësh dhe nga ana tjetër, zjarret e këtyre ditëve të fundit nuk janë assesi çështje e një apo dy apo edhe tre avionësh! Dakord, padyshim që mirë do…— Edi Rama (@ediramaal) August 13, 2025
