Rama reagon sërish për zjarret: ‘Dënimin më të rëndë që parashikon ligji!’

Në të gjithë vendin vijojnë të jenë 14 vatra aktive zjarri ku në një pjesë te madhe të tyre zjarri është vënë me qëllim.
Ky shqetësim tashmë i përvitshëm ka marrë vëmendjen e kryeministrit Edi Rama i cili publikoi këto pamje të fiksuara nga një dron ku jemi përballë një rasti të mundshëm zjarr vënie të qëllimshme.
Këto janë pamjet e dronit Bajraktar ku dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme shkruan kryeministri.
Ai thekson se “të ndezësh një zjarr me qëllim, nuk është vetëm krim, por është tradhti ndaj tokës sonë dhe të ardhmes së fëmijëve tanë .
“Ja dhe pamjet e një zjarrvënieje të qëllimshme të evidentuar sot nga dronët e Forcës Ajrore. Policia e Shtetit është në terren për të çuar përpara drejtësisë këdo që luan me flakët mbi pasurinë e përbashkët. Ndërkohë, në këtë kohë të vështirë ngrohjeje globale dhe flakësh që po sfidojnë të gjitha shtetet e Mesdheut sidomos, zjarrvënien do të duhet ta barazojmë me vrasjen në Kodin Penal”.
Gjatë pesë javëve të fundit nga veriu në jug të vendit po përballen në terren me shuarjen e zjarreve me qindra efektivë zjarrfikës dhe nga forcat e armatosura.
Krahas helikopterëve të ushtrisë shqiptare në operacionet zjarrëfikëse kanë ardhur në ndihmë edhe disa avionë kanader ardhur nga Kroacia dhe Emiratet e Bashkuara arabe.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd