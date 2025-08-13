Aksident tragjik në Greqi, humb jetën i riu shqiptar (EMRI)

Një aksident tragjik ka ndodhur në qytetin Koropi të Greqisë në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku një burrë humbi jetën pasi automjeti i tij u përplas me shpejtësi të madhe në një dyqan pjesësh këmbimi, në rrugën “Vasileos Konstantinou”.
Sipas informacioneve të fundit, nga përplasja e fortë u shkaktua një zjarr masiv, i cili përfshiu dhe shkatërroi plotësisht dyqanin, që ndodhej në katin përdhe dhe të parë të godinës, si dhe automjetin, brenda të cilit ndodhej shoferi që u gjet i pajetë nga ekipet e zjarrfikësve gjatë ndërhyrjes për shuarjen e flakëve.
Viktima rezulton të jetë një shqiptar, i quajtur Fabjan Koko 34 vjeç, sipas Top-Channel.
Autoritetet janë duke hetuar mundësinë që ngjarja të ketë qenë një akt i qëllimshëm vetëvrasjeje, pasi dyshohet se drejtuesi i mjetit ka goditur me vetëdije ndërtesën për t’i dhënë fund jetës.
