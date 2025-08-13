Foto-lajm, pas një nate tmerri në Delvinë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-08-2025, 09:53
Kjo është situata në orët e para të mëngjesit pas luftëve me flakët në Delvinë dhe Gjirokastër. Të raskapitur forcat zjarrfikëse, forcat e ushtrisë dhe ekipet e shpëtimit po flenë një sy gjumë.
