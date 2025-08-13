CNN: Takimi historik Trump-Putin do të mbahet në bazën amerikane ushtarake Elmendorf-Richardson në Alaska, Shtëpia e Bardhë nis përgatitjet

Zyrtarët amerikanë që po përpiqeshin këtë fundjavë të identifikonin dhe të siguronin një vend për samitin e së premtes midis Presidentit Donald Trump dhe homologut të tij rus zbuluan shpejt një pengesë të madhe: vera është sezoni kulmor turistik në Alaska dhe opsionet, si të disponueshme ashtu edhe të pajisura për të pritur dy udhëheqësit botërorë, ishin shumë të kufizuara.
Kur disa banorë të shquar të Alaskës morën vesh se Trump dhe Putin do të vinin, disa prej tyre filluan t’u drejtoheshin aleatëve të presidentit me një propozim: a mund të ishte shtëpia e tyre një mundësi? Nuk është e qartë nëse këto oferta arritën ndonjëherë te zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë, të cilët po telefononin në Juneau, kryeqytetin e shtetit, së bashku me Anchorage dhe Fairbanks.
Organizatorët e samitit shpejt filluan të besonin se i vetmi qytet në shtetin masiv me mundësi të zbatueshme për samitin do të ishte Anchorage. Dhe vetëm Baza e Përbashkët Elmendorf-Richardson, në skajin verior të qytetit, do të përmbushte kërkesat e sigurisë për takimin historik, megjithëse Shtëpia e Bardhë kishte shpresuar të shmangte mundësinë e pritjes së udhëheqësit rus dhe shoqëruesve të tij në një bazë ushtarake amerikane.
Atje do të takohen të dy burrat të premten, thanë dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë.
Kjo përpjekje nënvizoi nxitimin që po bëhet tani për të përcaktuar detajet e takimit të së premtes, hera e parë që udhëheqësit më të lartë të SHBA-së dhe Rusisë takohen në më shumë se katër vjet. Samiti është ende kryesisht një punë në zhvillim e sipër, ndërsa zyrtarët amerikanë dhe rusë nxitojnë të përgatiten për takimin e profilit të lartë. Diplomatët më të lartë të të dy vendeve – Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe Ministri i Jashtëm Sergey Lavrov – folën të martën për të diskutuar “aspekte të caktuara të përgatitjes”, sipas ministrisë së jashtme të Rusisë.
Zakonisht, një samit me rreziqe të larta me një kundërshtar të SHBA-së do të paraprihej nga negociata të gjera mbi axhendën dhe rezultatet. Por vetë Trump ka thënë se po i afrohet takimit si një seancë “përcaktimi të situatës”, me pak pritje paraprake se si do të vazhdojë. Shtëpia e Bardhë e quajti atë të martën një “seancë dëgjimore”.
“Presidenti mendon sikur, ‘shiko, duhet ta shoh këtë djalin përballë tavolinës. Duhet ta shoh ballë për ballë. Duhet ta dëgjoj ballë për ballë. Duhet të bëj një vlerësim duke e parë’”, tha Rubio në një intervistë radiofonike të mëngjesit të martën me Sid Rosenberg, duke ofruar një shpjegim pse pesë telefonatat e njohura të Trump me Putin këtë vit nuk do të mjaftonin për të përcaktuar qëllimet e udhëheqësit rus.
Administrata e Trump dhe Kremlini zbarkuan në Alaska si vend për samitin pas një debati të gjatë prapa skenave, sipas njerëzve të njohur me çështjen. Kishte pak vende që do të funksiononin për takimin, thanë njerëzit, veçanërisht duke pasur parasysh një urdhër arresti për krime lufte të lëshuar për Putinin nga Gjykata Ndërkombëtare Penale në vitin 2023.
Me këtë fakt të dukshëm, Rusia hezitoi për një destinacion evropian – madje edhe në një qytet si Vjena ose Gjeneva, ku udhëheqësit amerikanë dhe rusë janë takuar që nga Lufta e Ftohtë. Ndërsa vetë Putini e ngriti Emiratet e Bashkuara Arabe si një vend “plotësisht të përshtatshëm”, shumë njerëz brenda Shtëpisë së Bardhë shpresonin të shmangnin një tjetër udhëtim të gjatë në Lindjen e Mesme pas vizitës së Trump në maj.
Në fund, thanë burimet, gjithçka ra dakord të zgjidhte Hungarinë — kryeministri i së cilës Viktor Orbán është i afërt si me Trumpin ashtu edhe me Putinin — dhe Shtetet e Bashkuara si pritës të mundshëm, sipas dy zyrtarëve amerikanë.
Zyrtarët amerikanë u kënaqën dhe disi u habitën kur presidenti rus pranoi një takim në tokën amerikane – në një tokë që dikur ishte pjesë e perandorisë ruse, jo më pak.
