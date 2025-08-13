Vatër masive në Tepelenë/ Flakët rrezikojnë të kalojnë në territorin e Gjirokastrës

Tepelenë- Një vatër zjarri masive ka përfshirë gjatë gjatë natës fshatin Hormovë, Bashkia Tepelenë, pranë kufirit me Gjirokastrën. Bëhet me dije se që prej orës 04:00 të mëngjesit, forcat e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi Gjirokastër po punojnë në terren për izolimin e flakëve, me synimin që ato të mos kalojnë në territorin e Bashkisë Gjirokastër.
Gjithashtu zona paraqet rrezik të lartë për shkak të bimësisë së dendur dhe afërsisë me disa fshatra, ku pasojat mund të ishin katastrofike. Ky është një operacion emergjent i ndërmarrë vetëm nga efektivët e MZSH Gjirokastër, për të parandaluar përhapjen e zjarrit në një territor me potencial të madh dëmesh.
Po ashtu situata paraqitet alarmante që prej ditës së djeshme në disa zona, pasi flakët u përhapën në mënyrë masive, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur.
