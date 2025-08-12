Zjarret gjigante, Delvina në situatën më të rrezikshme në histori. Banori: Çdo gjë mori fund, gjithçka u shkatërrua!

Qyteti i Delvinës po përjeton një situatë alarmante, ndoshta nga më të rrezikshmet në historinë e saj, teksa flakët kanë rrethuar kodrat dhe po përhapen me shpejtësi drejt banesave.
Situata është gati apokaliptike, teksa qielli është skuqur dhe qyteti është pushtuar nga tymi dhe hiri që e bëjnë gati të pamundur shikueshmërinë.
Në qendër të qytetit janë bllokuar dhjetra makina, të cilët besohet se janë banorë që kërkojnë të largohen të përfshirë nga paniku.
Në një njoftim të fundit, Ministria e Mbrojtjes thotë se ka urdhëruar Forcat e Armatosura dhe si dhe zjarrfikëset nga rrethet të shkojnë në qytet dhe të ndihmojnë në evakuimin e banorëve.
"Për shkak të flakëve që po afrohen me qytetin, shumica e forcave të bashkive Sarandë, Gjirokastër, Konispol dhe Finiq, së bashku me Brigadën e Mbështetjes së Emergjencave Civile të Forcave të Armatosura, janë dislokuar në terren për të luftuar vatrat e rrezikshme të zjarrit dhe për të ndihmuar në evakuimin e banorëve. Nuk ka rrezik për banesat", njofton Ministria e Brendshme.
Spitali i qytetit është thuajse i mbyllur dhe mjekë e pacientë janë evakuuar për shkak të afrimit të flakëve.
Më e rëndë situata paraqitet në periferi të Delvinës, aty ku flakët i janë afruar një impianti të madh dhe vendburimit të gazit si dhe disa puseve të naftës.
"Çdo gjë mori fund, gjithçka u shkatërrua. Këtu nuk shihet më asgjë, vetëm tym dhe kaos", u shpreh një banor.
Sipas tij të gjithë banorët janë larguar ndërsa pas kanë lënë mundin e gjithë jetës së tyre nën ‘pushtetin" e flakëve. Situata është alarmante pasi flakët po afrohen pranë puseve të naftës dhe një shpërthim i tyre do të ishtë i rëndë dhe me pasoja shkatërruese.
"Askush nuk e mendonte që zjarri do përhapej kaq shpejt. Era dhe temperaturat e larta e sollën këtë në qytet", tha një tjetër banor për Zërin. Flakët i janë afruar edhe spitalit të qytetit. Mësohet se është urdhëruar largimi i bombolave të oksigjenit që të mos shkaktojnë shpërthime.
