Rusia nxiton të kapë sa më shumë territore ukrainase para takimit Putin-Trump. Depërtojnë 10 km nga fronti

Rusia po nxiton për të pushtuar sa më shumë territor ukrainas të jetë e mundur përpara bisedimeve të paqes me presidentin amerikan Donald Trump të premten.
Në atë që mund të jetë një përparim i madh për Vladimir Putinin, njësitë ruse të sabotimit dhe zbulimit depërtuan përmes mbrojtjeve të ekspozuara në Ukrainën lindore, duke hyrë deri në 10 kilometra pas vijës së frontit në vetëm 48 orë, sipas raporteve nga fushëbeteja.
Kievi ka devijuar njësitë e forcave speciale për t’u përballur me kryengritësit në terren, në një përpjekje për të parandaluar që më shumë pjesë të Ukrainës të bien nën kontrollin e Rusisë para samitit shumë të pritur në Alaskë.
Vendndodhja, pranë Dobropillya në Donetsk, është strategjikisht e rëndësishme. Nëse forcat e Moskës janë në gjendje të krijojnë një pikëmbështetje, ajo mund t’i lejojë Rusisë të izolojë qytetin e Kramatorskut, një nga fortesat më të rëndësishme në Donbas që është ende nën kontrollin e Kievit.
Nëse qyteti bie, kjo do t’i jepte Putinit kontroll pothuajse të plotë mbi Donbasin dhe do të forconte fuqinë e tij negociuese kur negocion për fatin e Ukrainës me administratën Trump.
Territori i sekuestruar shtrihet në lindje të Dobropillya-s, në veri të Pokrovsk-ut dhe në distancë goditjeje nga Slovyansk, Kramatorsk, Druzhkivka dhe Kostyantynivka – i ashtuquajturi "rrip i fortesës" që ka ankoruar mbrojtjen e Donetskut të Ukrainës që nga viti 2014.
Grupi i hartëzimit me burim të hapur DeepState raporton se njësitë ruse po shtyjnë drejt autostradës Dobropillya-Kramatorsk, e cila deri në mesin e korrikut mbante si autokolona ushtarake ashtu edhe trafik civil. Trupat ruse po kërkojnë gjithashtu për pika kyçe në Petrivka dhe Novovodiane, në anën tjetër të rrugës.
Të martën, ushtria e Ukrainës konfirmoi luftimet rreth Kucheriv Yar, duke pranuar përparimet ruse. Pa dhënë detaje mbi vendndodhjen, Volodymyr Zelensky, presidenti ukrainas, tha se Rusia po përgatiste "operacione të reja ofensive".
Korridori i ri e vendos Dobropillya-n nën kërcënim të drejtpërdrejtë. Qyteti i minierave, i goditur tashmë nga sulme të përsëritura me dronë, po zbrazet ndërsa civilët ikin.
