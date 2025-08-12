Dhe papritur Shqipëria bëhet për amerikanët vendi i duhur në kohën e duhur

Cepee Tabibian është themeluesja e She Hit Refresh, një platformë komuniteti dhe burimesh që ndihmon gratë e moshës 30+ të shpërngulen jashtë vendit, dhe autorja e librit "I’m Outta Here! An American’s Ultimate Visa Guide to Living in Europe”. Si vajza e emigrantëve kolumbianë dhe iranianë, Cepee u rrit në Hjuston të Teksasit, përpara se të bëhej vetë emigrante në Spanjë
Kam ndihmuar qindra amerikanë të zhvendosen jashtë vendit – ja pse Shqipëria është vendi më i nënvlerësuar në Evropë: “Plotëson shumë kritere”
Ashtu si shumë amerikanë, gjithmonë e kam ëndërruar të shpërngulesha në Evropë. Dhe në vitin 2015, në moshën 35-vjeçare, vendosa të largohesha nga Teksasi për në Spanjë.
Dy vite më vonë, themelova She Hit Refresh, një komunitet që ndihmon gratë mbi 30 vjeç të bëjnë hapin e madh për të jetuar jashtë. Që nga ajo kohë, kam ndihmuar qindra gra të ndërtojnë jetë të reja në vende si Portugalia, Spanja, Franca, Italia dhe Holanda.
Destinacionet më të njohura ndër gratë me të cilat punoj zakonisht kanë klimë të ngrohtë dhe opsione fleksibël vizash. Spanja dhe Portugalia kryesojnë listën sepse, për Evropën Perëndimore, janë relativisht të përballueshme, kanë një ritëm të qetë jete dhe ofrojnë mundësi qëndrimi pa qenë e nevojshme të jesh e pavarur financiarisht apo e dalë në pension.
Një vend që pak amerikanë mund ta gjejnë në hartë – e aq më pak të mendojnë të zhvendosen atje – është Shqipëria. Por kjo po ndryshon.
Në vitet e fundit, gjithnjë e më shumë dëgjoja për Shqipërinë nga anëtaret e komunitetit tim. Disa që ishin zhvendosur atje, flisnin me entuziazëm të madh. Nga kurioziteti, në vitin 2024 kalova një muaj në Shqipëri, kryesisht në kryeqytetin Tiranë dhe përgjatë bregdetit. Doja të shihja pse po bëhej gjithë kjo zhurmë dhe ajo që gjeta më habiti vërtet.
Shqipëria mund të mos jetë për të gjithë – asnjë vend nuk është – por për shumë amerikanë që ëndërrojnë një “butë” fillim në një vend të ri, ajo plotëson shumë kritere. Ja pse e konsideroj destinacionin më të nënvlerësuar në Evropë për ata që shpresojnë të zhvendosen nga SHBA:
—
1. Është për t’u habitur sa e përballueshme është
Shqipëria është një nga të paktat vende në Evropë ku ende mund të marrësh me qira një apartament komod për më pak se 500 dollarë në muaj, sipas grave në rrjetin tim. Ky kosto e ulët jetese është një nga arsyet kryesore pse amerikanët po e zgjedhin.
Merrni si shembull Cheryl Orlov, e cila u shpërngul nga Redondo Beach, Kaliforni, në Tiranë. “Edhe pse kostoja e jetesës në Tiranë po rritet, ajo është ende një pjesë e vogël e asaj që paguaja në Kaliforni,” më tha ajo. Qiraja për një apartament me dy dhoma gjumi në Tiranë është më pak se një e gjashta e qirasë që ajo paguante për një shtëpi pushimi me dy dhoma në Redondo Beach, para se të largohej në vitin 2023.
Edhe ushqimet, restorantet dhe kujdesi shëndetësor janë dukshëm më të lira. Për nomadët digjitalë dhe pensionistët, Shqipëria ofron një cilësi jete që po bëhet gjithnjë e më e paarritshme në shumë qytete të SHBA-ve.
—
2. Mund të qëndrosh deri në një vit pa vizë
Një nga avantazhet më të mëdha të Shqipërisë është se amerikanët mund të jetojnë atje pa vizë deri në 12 muaj – një përfitim i rrallë në Evropë.
Mund të hipësh në një avion sot dhe nesër të fillosh jetën e re në Shqipëri, pa dokumente të komplikuara. Kjo e bën ideale për ata që duan ta “provojnë” jetën jashtë vendit pa u marrë me sisteme të ndërlikuara vizash.
Gjatë qëndrimit tim në Tiranë, u takova me Denisa Kaca Bradley, themeluese e Expats in Albania, për të mësuar më shumë mbi opsionet e emigracionit. Ajo shpjegoi se qëndrimi përtej një viti kërkon dokumentacion, por është i realizueshëm dhe organizata e saj ndihmon të ardhurit e rinj në këtë proces.
Në takimet e saj javore, takova dhjetëra amerikanë: gra të vetme, çifte dhe familje. Shumë e përdorin Shqipërinë si një trampolinë, duke qëndruar një ose dy vjet para se të kalojnë në pjesë të tjera të Evropës kur zgjidhin çështjet e vizave. Të tjerë vendosin të qëndrojnë afatgjatë.
—
3. Bukuri natyrore mahnitëse
Nga Alpet Shqiptare të ashpra në veri, te ujërat e kaltër të Adriatikut në perëndim dhe Jonit në jug, peizazhi i vendit është mbresëlënës.
Gjatë udhëtimit tim, udhëtova përgjatë Rivierës Shqiptare dhe vizitova Sarandën, një qytet bregdetar i gjallë me një shëtitore të bukur. Ishte shtator dhe moti ishte ende i ngrohtë për not dhe plazhet ishin pothuajse bosh – një luks i rrallë krahasuar me Spanjën apo Italinë. Në një ditë të kthjellët, mund të shohësh Greqinë në horizont; ishulli i Korfuzit është vetëm 30 minuta me traget.
Nuk arrita të vizitoja malet veriore, por janë në krye të listës për herën tjetër. Fshatrat e largët, shtigjet e ecjes dhe natyra e virgjër e bëjnë këtë zonë një parajsë për adhuruesit e natyrës.
—
4. Ruhet autenticiteti, por ka një komunitet në rritje të të huajve
Deri në fillim të viteve ’90, Shqipëria ishte pothuajse e izoluar nga bota nën regjimin komunist. Turizmi ka filluar të zhvillohet vetëm në dekadën e fundit. Si rezultat, vendi ende ruan ndjesinë e tij autentike shqiptare.
Në të njëjtën kohë, shqiptarët janë veçanërisht mikpritës ndaj amerikanëve, gjë që i ka habitur shumë prej të huajve me të cilët bisedova. Sentimenti pro-amerikan dhe mikpritja e bëjnë më të lehtë përshtatjen e të ardhurve dhe lidhjen me komunitetin vendas.
Në qytete si Tirana dhe në qytete bregdetare si Vlora, po rritet gjithashtu numri i të huajve që vendosen për periudha të gjata.
Një shembull është Monica Miranda, një amerikane që u shpërngul nga Jersey City, New Jersey, në Vlorë në moshën 43 vjeçare me qenin e saj. “Nuk dija shumë për Shqipërinë,” më tha ajo. “Por që në momentin që mbërrita, ndjeva një lidhje. Një muaj u bë dy.” Tani Monica ka gati dy vite që jeton në Shqipëri dhe së fundmi ka marrë kartën e qëndrimit pesëvjeçar.
“Aktualisht kam krijuar një komunitet mbështetës të të huajve nga SHBA, Britania, Australia dhe Amerika Latine,” shtoi ajo. “Takoheni disa herë në javë. Ka qenë një përvojë shumë e qëndrueshme dhe e vlefshme.”
—
Shqipëria mund të mos jetë vendi i parë që të vjen në mendje, por për shumë amerikanë që kam takuar, është kthyer në vendin e duhur në kohën e duhur.
