Europol nxjerr pamjet nga aksioni i SPAK që shkatërroi rrjetin kriminal shqiptar në disa shtete

Europol: Organizata e Çelajve tentoi të trafikonte 28 tonë kokainë nga Amerika Latine në Europë
Europol ka konfirmuar se operacioni i fundit i zhvilluar nga SPAK, që çoi në lëshimin e 16 masave sigurie (10 prej të cilave u ekzekutuan), zbardhi aktivitetin e një organizate kriminale shqiptare me lidhje të forta ndërkombëtare.
Bëhet fjalë për rrjetin e drejtuar nga vëllezërit Ervis dhe Albin Çela, të cilët siguronin kokainën direkt nga prodhuesit në Amerikën Latine dhe kishin kapacitetin për të trafikuar tonelata të saj drejt porteve europiane.
Sipas Europol, hetimet dokumentuan përpjekjen e tyre për të trafikuar 28 tonë kokainë dhe provuan lidhjet e ngushta që kjo organizatë kishte me struktura të tjera kriminale botërore.
Fitimet e përfituara nga ky aktivitet i madh kriminal investoheshin në pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe në vende të tjera të Bashkimit Europian. Një pjesë e këtyre pasurive – përfshirë prona, biznese dhe mjete – u sekuestruan nga SPAK gjatë operacionit.
Hetimi u mbështet nga analiza e komunikimeve të siguruara përmes platformës së koduar SKY ECC, e cila zbuloi detaje mbi mënyrën e veprimit të grupit dhe lidhjet e tij me emra të njohur për drejtësinë shqiptare. Mes tyre rezultoi edhe Franc Çopja, për të cilin më herët ishte lëshuar një tjetër urdhër ndalimi nga SPAK.
Deklarata e plotë e Europol
Rrjet kriminal shqiptar i organizuar me veprimtari ndërkombëtare shkatërrohet – 10 arrestime
Një goditje e madhe ndaj një rrjeti të organizuar kriminal të përfshirë në trafikimin e kokainës, vjen si një tjetër rezultat i hetimit të të dhënave të platformës së koduar të komunikimit Sky ECC, i koordinuar nga Europol.
Më 7 dhe 8 gusht 2025, në Shqipëri u zhvilluan një seri bastisjesh që çuan në arrestimin e 10 personave të dyshuar si pjesëtarë të një rrjeti shqiptar të organizuar kriminal, i përfshirë në trafikimin me shumë tonë të kokainës dhe pastrim parash. Policia shqiptare, në bashkëpunim me kolegët e tyre nga Belgjika, Franca, Gjermania, Italia dhe Holanda, realizuan këtë operacion të mbështetur nga Europol kundër një rrjeti kriminal me bazë klanore. Hetimet kanë treguar se rrjeti kishte lidhje me organizata të tjera ndërkombëtare të rrezikshme dhe me veprimtari të shumëfishta kriminale në gjithë BE-në dhe më gjerë.
Pas arrestimit nga autoritetet shqiptare të një anëtari kyç të organizatës në fund të qershorit 2025, kontrollet çuan gjithashtu në sekuestrimin e aseteve të konsiderueshme, përfshirë një hotel, prona dhe biznese të ndryshme, si dhe një sasi të madhe provash fizike dhe digjitale.
15 urdhra kontrolli çuan në:
10 arrestime
Sekuestrim prone të paluajtshme si një resort turistik, vila, apartamente, parcela tokë, automjete dhe aksione kompanish, me vlerë disa milionë euro
Sekuestrim të shumave në para: 111 800 euro, 4 000 USD (rreth 3 434 euro), 880 000 lekë (rreth 9 048 euro)
—
Sky ECC jep rezultate edhe pas 4 vitesh
Edhe pse platforma e koduar Sky ECC u shkatërrua më shumë se katër vite më parë, përmbajtja e saj vazhdon të sjellë rezultate operative. Analiza e thelluar e të dhënave nga Europol u jep autoriteteve mundësinë të mbledhin informacione të përdorshme për grupet kriminale të nivelit të lartë dhe anëtarët e tyre. Ky bashkëpunim i koordinuar ndihmon hetuesit të hartojnë strukturën e rrjeteve kriminale dhe rolet e objektivave me rrezik të lartë.
—
Një sukses i bazuar në të dhëna
Operacioni i udhëhequr nga SPAK-u shqiptar kishte në qendër një objektiv kryesor shqiptar të përfshirë në trafikimin e kokainës dhe pastrim parash. Hetues nga Shqipëria, Belgjika, Franca dhe Holanda, së bashku me ekspertë të Europol, analizuan të dhënat e komunikimeve të koduara nga Sky ECC.
Gjatë hetimeve u rindërtuan episode kriminale që përfshinin transportime me shumë tonë të kokainës nga Amerika Latine drejt porteve kryesore të BE-së, përfshirë Hamburgun dhe Roterdamin. Në vetëm një prej këtyre ngarkesave, objektivi kryesor kishte fituar mbi 40 milionë USD nga pjesa e tij.
Lideri i organizatës ishte përgjegjës për organizimin e dërgesave dhe investimin në sasi shumë të mëdha kokaine. Ai i koordinonte këto operacione masive edhe nga distanca, duke përdorur mjete komunikimi të koduara. Para arrestimit, ai kërkohej nga drejtësia pas një vendimi të një gjykate shqiptare që njihte një dënim me 21 vite burg dhënë nga një gjykatë italiane për vrasje, privim lirie, tentativë fshehjeje të një trupi, kërcënime, posedim të paligjshëm eksplozivësh dhe municioni, si dhe pengim të drejtësisë.
—
Rrethi i gjerë i veprimtarisë kriminale
Ky rrjet kriminal shqiptar vepronte në një shkallë të gjerë ndërkombëtare, duke bashkëpunuar me grupe të tjera që mund të siguronin transportet drejt porteve të BE-së. Ai investonte fitimet e mëdha, që arrinin në dhjetëra miliona euro, në prona dhe biznese në Shqipëri dhe vende të tjera europiane.
—
Roli i Europol
Europol ofroi ekspertizë të gjerë në fushat e hetimit që mbulonin strukturat kriminale të organizuara, trafikimin e drogës në shkallë të gjerë dhe pastrimin e parave. Duke u bazuar në analiza të të dhënave masive, Europol shpërndau raporte të shumta inteligjence dhe analitike për partnerët bashkëpunues, të cilët u takuan dhe shkëmbyen informacione në disa takime operative.
Gjatë ditës së operacionit, Europol dërgoi një ekspert të krimit të organizuar në Tiranë, i cili ofroi mbështetje me një zyrë të lëvizshme dhe lehtësoi bashkëpunimin ndërkombëtar të zbatimit të ligjit.
