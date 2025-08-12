Vrasja në Prishtinë – Policia publikon foton e autorit të dyshuar, kërkon ndihmën e qytetarëve

Policia e Kosovës ka publikuar foton e Xhemail Bajram Nuhiut, i dyshuar për vrasjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00, në lagjen Hajvali të Prishtinës. Pas ngjarjes, ai ndodhet në arrati.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që kanë informacion mbi vendndodhjen e tij të kontaktojnë menjëherë Policinë, duke theksuar se çdo detaj mund të ndihmojë në kapjen e autorit të dyshuar.
📞 Informacionet mund të jepen përmes linjave të policisë, duke garantuar anonimat të plotë.
Mbrëmjen e djeshme, rreth orës 22:00, në lagjen Hajvali të Prishtinës ka ndodhur një vrasje.
Policia e Kosovës ka identifikuar si të dyshuar Xhemail Bajram Nuhiun, i cili pas ngjarjes është larguar dhe aktualisht ndodhet në arrati.
Sipas njoftimit zyrtar, policia ka publikuar foton e tij dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që nëse kanë informacion për vendndodhjen e tij, ta raportojnë menjëherë, duke garantuar anonimat.
Qëllimi është ta lokalizojnë dhe arrestojnë sa më shpejt autorin e dyshuar.
Ngjarja është ende nën hetim dhe nuk janë dhënë detaje të tjera për motivin apo rrethanat e vrasjes.
