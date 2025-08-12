Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vrasja në Prishtinë – Policia publikon foton e autorit të dyshuar, kërkon ndihmën e qytetarëve
Transmetuar më 12-08-2025, 17:13

Policia e Kosovës ka publikuar foton e Xhemail Bajram Nuhiut, i dyshuar për vrasjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00, në lagjen Hajvali të Prishtinës. Pas ngjarjes, ai ndodhet në arrati.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që kanë informacion mbi vendndodhjen e tij të kontaktojnë menjëherë Policinë, duke theksuar se çdo detaj mund të ndihmojë në kapjen e autorit të dyshuar.

📞 Informacionet mund të jepen përmes linjave të policisë, duke garantuar anonimat të plotë.

Mbrëmjen e djeshme, rreth orës 22:00, në lagjen Hajvali të Prishtinës ka ndodhur një vrasje.

Policia e Kosovës ka identifikuar si të dyshuar Xhemail Bajram Nuhiun, i cili pas ngjarjes është larguar dhe aktualisht ndodhet në arrati.

Sipas njoftimit zyrtar, policia ka publikuar foton e tij dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që nëse kanë informacion për vendndodhjen e tij, ta raportojnë menjëherë, duke garantuar anonimat.

Qëllimi është ta lokalizojnë dhe arrestojnë sa më shpejt autorin e dyshuar.

Ngjarja është ende nën hetim dhe nuk janë dhënë detaje të tjera për motivin apo rrethanat e vrasjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...