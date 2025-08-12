‘Pse ia merr lekët’! Qytetari kishte zaptuar rrugën dhe e përdorte si parkim privat, Braçe publikon videon

Deputeti socialist, Erion Braçe, ka denoncuar një rast, ku ambienti pranë shkollës “At Zef Pllumi” përdoret si parkim privat.
Në rrjetet sociale, ai publikoi një video, ku duket një burrë që merr para për vendin e parkimit, kur në fakt prona është publike.
“Njerëzit më të padurueshëm në këtë qytet janë hilebërësit. Bënë sikur u bindën, por ja që kane hequr barrierat e çdo darkë parkojnë makina, bëjnë lekë prej tyre.
Ndërkohë, akoma u marrin leke njerëzve që parkojnë në anë të rrugëve, si këtu. Do lusja çdo institucion t’i jepte fund njëherë e mirë këtij abuzimi që bezdis pafund njerëzit këtu, madje duke marrë edhe lekë. Unë s’e kam problem çdo ditë ta bëj këtë, por është puna juaj, madje pabërë apo duke lejuar këtë, cenon besimin e qytetarëve tek institucionet”, shprehet Braçe.
