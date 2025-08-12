Ngjarje e rëndë në Teksas: Tre humbje jete në supermarket, autori kapet pas arratisë

Policia: 3 persona humbën jetën pas të shtënave në një Target në Austin, Teksas – autori u ndalua
Një person i armatosur hapi zjarr të hënën në parkingun e një dyqani Target në kryeqytetin e Teksasit, duke vrarë të paktën tre persona. Më pas ai vodhi dy makina gjatë arratisjes, e cila përfundoi kur policia përdori një Taser për ta ndaluar në anën tjetër të qytetit, thanë autoritetet.
Shefja e Policisë së Austin, Lisa Davis, tha se i dyshuari është një burrë rreth të 30-ave, me “histori të problemeve të shëndetit mendor.”
Sipas Davis, pas të shtënave, i dyshuari u largua nga vendngjarja me një makinë të vjedhur, u përfshi në një aksident dhe më pas vodhi një tjetër automjet nga një autosallon. Ai u kap në jug të Austin-it dhe u vu në pranga.
Ajo shtoi se oficerët e policisë që mbërritën në vendngjarje gjetën tre persona të qëlluar me armë në parkingun e Target.
Shefi i Shërbimit të Urgjencës së Qarkut Austin-Travis, Robert Luckritz, tha se dy persona u shpallën të vdekur në vendngjarje, ndërsa një tjetër u transportua në spital ku ndërroi jetë. Një person tjetër u trajtua në vend për lëndime që nuk kishin lidhje me sulmin.
“Është një ditë shumë e trishtuar për Austin, një ditë e trishtuar për të gjithë ne, dhe ngushëllimet e mia shkojnë për familjet e viktimave,” tha Davis. Ajo shtoi se nuk kishte ende informacione për viktimat për të ndarë me publikun.
Ngjarja ndodhi në prag të blerjeve për vitin e ri shkollor. Përfaqësuesit e Target nuk iu përgjigjën një emaili nga Associated Press për koment.
“Kjo është një situatë shkatërruese, dhe zemra ime është me viktimat dhe familjet e tyre,” tha kryetari i bashkisë së Austin, Kirk Watson, në një mesazh në X. “Ndërsa hetimi vazhdon, mund të them se ky ishte një akt i neveritshëm dhe i dobët dhune me armë.”
Te Jiffy Lube, që ndan të njëjtin parking me Target, punonjësit u mbyllën brenda dhe kyçën dyert sapo mësuan për të shtënat. Paul Smith, një punonjës i atij servisi, tha se pa njerëz duke vrapuar nga makinat në panik.
“Unë sapo isha kthyer nga Target një minutë më parë,” tha Smith.
Ngjarja vjen pak më shumë se dy javë pas një sulmi në një dyqan Walmart në Miçigan, ku një burrë goditi me thikë 11 persona më 26 korrik në Traverse City. Ai është akuzuar për terrorizëm dhe disa akuza për tentativë vrasjeje. /noa.al
