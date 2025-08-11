Java nga Paolo Fox, 3 shenjat me fat nga 11 deri 17 gusht

Kjo javë e gushtit, sjell ndryshime të dukshme për shumë shenja.
Për disa, yjet hapin dyert e mundësive të reja në dashuri, punë dhe shëndet, duke i dhënë shtysë të fortë optimizmit dhe vendimeve të guximshme.
Këto janë tre shenjat që do të ndihen më të mbrojtura nga yjet dhe do të përfitojnë më shumë nga kjo periudhë.
1. Gaforrja 🦀
Pse është me fat: Venusi ndodhet në shenjën tuaj, duke ju dhënë qartësi emocionale dhe një ringjallje të ndjenjave. Pasioni kthehet fuqishëm, dhe çiftet me projekte të rëndësishme (martesë, bashkëjetesë, blerje shtëpie) do të mund t’i bëjnë realitet deri në shtator.
Dashuria: Komunikimi rrjedh natyrshëm dhe ke aftësinë të zgjidhësh edhe mosmarrëveshjet e vjetra. Ferragosto, me Hënën në favor, do të jetë një ditë perfekte për intimitet dhe momente të veçanta.
Puna: Mundësi të reja bashkëpunimi dhe zhvillimi, edhe nëse shumë janë me pushime. Ky është momenti për të hedhur bazat për suksesin e shtatorit.
Shëndeti: Gjendje më e mirë se muajt e kaluar, energji e qëndrueshme dhe humor i lartë.
—
2. Luani 🦁
Pse është me fat: Pas periudhave me tension, po hyni në një fazë stabilizimi dhe rritjeje. Mërkuri dhe Marsi në favor rrisin ambicien, karizmën dhe aftësinë për të tërhequr mundësi.
Dashuria: Marrëdhëniet afatgjata forcohen, ndërsa beqarët kanë mundësi reale për takime të rëndësishme rreth datës 13 gusht. Pak probleme të vogla mund të shfaqen, por do t’i kaloni me lehtësi.
Puna: Periudhë ideale për të nënshkruar marrëveshje, për të nisur projekte të reja dhe për të fituar terren ndaj konkurrentëve. Energjia juaj është ngjitëse dhe tërheq mbështetje.
Shëndeti: Gjendje e mirë fizike, por kujdes të mos e teproni me aktivitetet në Ferragosto. Pushimi është po aq i rëndësishëm sa edhe veprimi.
—
3. Demi 🐂
Pse është me fat: Venusi në favor dhe Hëna në shenjën tuaj në Ferragosto ju japin harmoni, magnetizëm dhe aftësi për të zgjidhur çështje të ndërlikuara.
Dashuria: Ambient i ngrohtë në marrëdhënie dhe mundësi për njohje të reja tek beqarët. Marrëdhëniet familjare përmirësohen ndjeshëm.
Puna: Periudhë e mirë për të krijuar kontakte dhe për të planifikuar ndryshime që do të materializohen pas 25 gushtit.
Shëndeti: Energji e mirë dhe humor i qëndrueshëm. Fundjava është perfekte për aktivitete në natyrë dhe relaks.
—
⚠️ 3 Shenjat më Pak të Favorshme të Javës (11–17 gusht 2025)
Edhe pse gushti është muaj pushimesh, jo të gjithë do ta kenë të lehtë këtë javë. Disa shenja do të përballen me sfida në komunikim, vendime të vështira dhe rënie të energjisë. Këto janë shenjat që duhet të tregohen më të kujdesshme.
1. Ujori ♒
Pse është më pak i favorshëm: Konfuzioni në ndjenja dhe vendimet e nxituara mund të shkaktojnë tensione. Mërkuri kundër ndikon në komunikim dhe çështje financiare.
Dashuria: Marrëdhëniet e reja janë nën vëzhgim dhe ato të vjetrat mund të përballen me kriza të vogla. Ferragosto mund të sjellë humor të luhatshëm.
Puna: Kujdes me kontratat, faturat dhe marrëveshjet. Pas 25 gushtit situata qartësohet.
Shëndeti: Mos e lodhni veten tepër dhe shmangni konfliktet. Të dielën, Hëna në favor sjell rikuperim.
—
2. Bricjapi ♑
Pse është më pak i favorshëm: Fokus i tepruar te puna, duke lënë mënjanë marrëdhëniet. Lodhja fizike dhe emocionale është e dukshme.
Dashuria: Partneri mund të ndihet i lënë pas dore. Edhe lidhjet e reja kanë distanca për t’u kapërcyer. Ferragosto është pozitiv, por mesjava sjell nervozizëm.
Puna: Vendime të rëndësishme që ndikojnë muajt e ardhshëm – kërkohet shumë kujdes dhe maturi.
Shëndeti: Lodhje dhe tension, sidomos më 13 gusht. Kërko pushime të shkurtra për të ruajtur balancën.
—
3. Shigjetari ♐
Pse është më pak i favorshëm: Energjia e luhatshme dhe prirja për të shpërthyer në komunikim mund të krijojnë tensione.
Dashuria: Takimet e javës janë të zjarrta, por rreziku i mosmarrëveshjeve të dielën është i madh, sidomos për çiftet me probleme të pazgjidhura.
Puna: Ide të mira, por disa pengesa nga e kaluara ende ju ndalojnë. Fundi i muajit do të sjellë lajme të mira.
Shëndeti: Rënie energjie në fundjavë. Praktikat e relaksit si yoga ose meditimi do t’ju ndihmojnë të ruani qetësinë. /noa.al
Horoskopi analitik javor i Paolo Fox nga 11 gusht deri më 17 gusht 2025
