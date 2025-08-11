Zhvillim i papritur! Ukraina mund të heqë dorë nga territoret e pushtuara nga Rusia, për t’i dhënë fund luftës

Ukraina mund të bjerë dakord të ndalojë luftimet dhe të heqë dorë nga territori që tashmë mbahet nga Rusia, si pjesë e një plani paqeje të mbështetur nga Evropa.
Volodymyr Zelensky u tha udhëheqësve evropianë se ata duhet të refuzojnë çdo zgjidhje të propozuar nga Donald Trump, në të cilën Ukraina heq dorë nga territori i mëtejshëm, por që Rusisë mund t’i lejohet të mbajë një pjesë të tokës që ka marrë.
Kjo do të thotë ngrirje e vijës së frontit aty ku është dhe dhënien e kontrollit de facto të Rusisë mbi territorin që ajo ka pushtuar në Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson dhe Krime.
Zbutja e pozicionit negociues vjen përpara bisedimeve të rëndësishme midis Donald Trump dhe Vladimir Putin në Alaska këtë të premte.
"Plani mund të lidhet vetëm me pozicionet aktuale të mbajtura nga ushtritë", tha një zyrtar perëndimor, duke karakterizuar një fundjavë të ngjeshur diplomatike midis Kievit dhe aleatëve të tij, raporton The Guardian.
Ukraina dhe Evropa janë shqetësuar gjithnjë e më tepër se Trump dhe Putin mund të negociojnë një fund të luftës së gjatë për "kokën" e Zelenskyt.
"Kam shumë frikë dhe shumë shpresë", tha kryeministri i Polonisë të hënën.
Donald Tusk shtoi se zyrtarët amerikanë ishin zotuar të konsultoheshin me udhëheqësit evropianë përpara bisedimeve ballë për ballë të premten midis Trump dhe Putin në Alaska.
Shqetësimi kryesor midis evropianëve ishte një plan paqeje i supozuar i miratuar nga Moska, i cili përfshinte ngrirjen e vijave të frontit në Ukrainën juglindore nëse Kievi pranonte të tërhiqej nga zonat e Donetskut dhe Luhanskut që kontrollon.
Diplomatët evropianë thonë se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të dukshëm në qëllimet e përgjithshme të luftës së Putinit, të cilat kërkojnë të rrëzojnë qeverinë e Ukrainës me fytyrë perëndimore dhe ta zëvendësojnë atë me një përfaqësues miqësor ndaj Moskës.
Rusia ende synon "kapitulimin e plotë" të Kievit, duke përfshirë bllokimin e çdo perspektive të anëtarësimit në NATO dhe demilitarizimit, sipas një raporti të publikuar nga Instituti për Studimin e Luftës, grupi me seli në Uashington.
