Aksident në aksin Levan–Mifol, makina përmbyset në kanal – Tre të plagosur

Fier, 11 gusht 2025 – Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në aksin e vjetër Levan–Mifol, në vendin e quajtur Ferras. Një automjet ka dalë nga rruga dhe është përmbysur në kanalin anësor, pasi dyshohet se drejtuesi humbi kontrollin e mjetit.
Si pasojë e aksidentit, tre persona kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal Fier, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre shëndetësore ende nuk është bërë publike.
Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
