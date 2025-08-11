Pse njerëzit në Itali nuk janë aq obezë sa shqiptarët dhe amerikanët?

Dhe si janë shqiptarët përballë italianëve
Kultura e ushqimit në Itali është ajo që shpëton banorët e saj nga obeziteti. Porcionet më të vogla, më pak mish, më shumë peshk, më pak pije të gazuara. Përkrah picës dhe akullores.
Proshutë, makarona, djathëra, picë, focaccia, akullore… ushqime që lidhen drejtpërdrejt me Italinë. Një vend ku vaktet përfshijnë më shumë se një pjatë dhe ku ushqimi është diçka më shumë se një nevojë për të mbijetuar – është kulturë. Dhe ndoshta duhet të marrim shembull prej saj.
Një amerikane, Tamar Haspel, gazetare e Washington Post, qëndroi një muaj në Itali dhe, si shumë bashkatdhetarë të saj, kur u kthye në SHBA, pyeste veten pse italianët nuk janë aq obezë. Sidomos kur të gjitha këto ushqime janë larg për t’u konsideruar “diete”.
Në mëngjes, ata shoqërojnë kafen me bukë të thekur apo të tjera ëmbëlsira. Gjithmonë hanë drekë dhe darkë. Vakte me disa pjata – si pjatë të parë makarona ose rizoto dhe si pjatë të dytë mish. Ndonjëherë ka edhe meze. Pra, çfarë ndodh? Sipas FAO-s (Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-së), në vitin 2022, përqindja e obezitetit në Itali ishte 17%, ndërsa në SHBA 42%.
Kështu ajo vendosi ta hetojë dhe zbuloi se arsyeja lidhet pjesërisht me dietën më të shëndetshme, por edhe me kulturën e ushqimit në Itali.
Çfarë thotë shkenca…
Fillimisht, ajo shikoi të dhënat statistikore. Sipas FAO-s: Italianët hanë më shumë peshk se amerikanët – rreth 30 kg në vit për person, kundrejt 13 kg në SHBA.
Pijnë dukshëm më pak alkool në total. Sipas OBSH-së, në alkool të pastër, italianët konsumojnë rreth 7,5 litra në vit për person, ndërsa amerikanët 13 litra. Por italianët pijnë më shumë verë: rreth 4 litra kundrejt 1 litri në SHBA.
Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Makarona-ve, italianët hanë më shumë makarona se kushdo në botë: 23,6 kg në vit për person. Amerikanët vetëm 8,6 kg.
Perime hanë përafërsisht njësoj si amerikanët.
Hanë shumë më pak mish – amerikanët hanë 67% më shumë mish se italianët.
Hanë pak më pak sheqer – 32 kg në vit kundrejt 33 kg në SHBA.
Pijnë shumë më pak pije të gazuara – amerikanët konsumojnë rreth 140 litra në vit për person, tre herë më shumë se italianët.
Marrin pak më shumë kalori nga karbohidratet – 48,5% e kalorive kundrejt 46,4% në SHBA.
Italianët thjesht hanë më pak
Gazetarja thekson se italianëve nuk u duhet të ndryshojnë çfarë hanë për të mos u shëndoshur – mjafton të mos e teprojnë me sasinë.
Dhe këtë e arrijnë sajë dy faktorëve kryesorë: nuk hanë shpesh mes vakteve dhe porcionet janë të vogla. Sipas ekspertes së ushqyerjes Marion Nestle, madhësia e porcionit në SHBA mjafton për të shpjeguar të gjitha kaloritë shtesë që marrin amerikanët.
Por sërish, zakoni i “snack”-eve është problemi më i madh: italianët nuk e kanë zakon të hanë mes vakteve. Edhe ambienti në Itali nuk e nxit këtë zakon.
Qoftë në qytete të mëdha apo në fshatra, rrallë sheh njerëz të hanë në rrugë. Ndoshta një akullore, e rrallë ndonjë focaccia ose copë picë. Nuk ka shumë vende ku mund të marrësh “për në dorë” kornete, biskota apo pije të gazuara – të gjitha këto kalori boshe. Dhe nuk ka rafte me ëmbëlsira pranë arkave të dyqaneve.
Edhe në tregjet popullore, shumë pak ushqime janë për t’u ngrënë aty për aty – kryesisht fruta, perime, djathë dhe proshutë. Pra, ka më pak tundime.
—
Noa.al ju sjell dhe krahasimin më të fundit të disponueshëm mes Italisë dhe Shqipërisë për shtrirjen e mbipeshës dhe obezitetit tek të rriturit me të dhënat e fundit zyrtare, 2022:
Krahasim Shifrash – Itali vs Shqipëri (Viti 2022)
Italia
Sipas Eurostat, në vitin 2022, 41.3% e personave mbi 16 vjeç në Itali ishin me mbipeshë (pre‑obezë dhe obezë).
Raporti “Osservasalute” i renditi në 2022 vetëm 12% të popullsisë si obezë, ndërsa rreth 46% ishin mbipeshë ose obezë.
Italia, përkundër ushqimit tradicionalisht “të pasur”, ka nivele relativisht të ulëta obeziteti (17%) për shkak të porcioneve më të vogla dhe mungesës së snacks ndërmjet vakteve .
Shqipëria
Sipas Eurostat (perfshirë vendet jo-anëtare të BE-së si Shqipëria), 56.5% e personave mbi 16 vjeç janë me mbipeshë (pre‑obezë dhe obezë).
Në Shqipëri, 62.3% e burrave dhe 50.9% e grave janë me mbipeshë.
Gjysma e shqiptarëve janë me mbipeshë, ndërsa përqindja e obezitetit ka shkuar nga 10% në 15% gjatë dekadës përpara pandemisë.
Nga Global Nutrition Report rezulton se: 24.9% meshkujve dhe 24.5% grave në Shqipëri janë obezë.
Shqipëria ka një përqindje më të lartë të mbipeshës dhe obezitetit tek të rriturit krahasuar me Italinë. Në Itali, kultura e ushqimit—me porcione më të vogla, vakte të strukturuara dhe mungesë snacks në ambient—ndihmon në ruajtjen e një peshe mesatare më të shëndetshme, ndryshe nga mjedisi ushqimor në Shqipëri, ku tendenca drejt mbipeshës është në rritje. /noa.al
